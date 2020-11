Se levantarían los retenes de control sanitario a Concordia

Cronista de nuestro medio acreditados en el retén ubicado en la salida norte de la ciudad de concordia pudieron entrevistar a personal abocado a la tarea de registración y toma de temperatura de cada una de las personas que ingresan a la ciudad y pudo conocer de primera mano que esperan ansiosos a las 18 o 20 horas del día de hoy que sea el último día que haya retén en la ciudad de concordia para el ingreso.

Cabe destacar que hasta el día de la fecha el retén permitía el ingreso de vecinos domiciliados en la ciudad de concordia y en cambio exigía un hisopado no más antiguo de 72 horas para poder ingresar a la ciudad y imponía a quién ingresé con esas condiciones provenientes de otra ciudad la realización de una cuarentena obligatoria para la cual debía fijar un domicilio al que era acompañado por un vehículo oficial que luego supuestamente procedía control rutinario en los días que dure la cuarentena de esa persona.

Esta situación venía generando mucho malestar ya que personas que necesitaban asistir a un turno médico o a una gestión particular debía verse obligada a permanecer 15 días lo que en los hechos se hacía imposible y contrastada seriamente con otras personas autorizadas por distintos motivos que iban y venían de la ciudad de Paraná a concordia

Estos momentos expira la comunicación oficial que tendría que venir de la mano de un decreto dictado por el intendente de la ciudad de concordia

“El virus está en Concordia, los controles sirvieron cuando no había circulación, es otro el momento epidemiológico que estamos pasando, ahora lo importante es reforzar los controles puertas adentro” argumentó of the record una autoridad sanitaria.

Es destacable y valioso el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad, empleados municipales y de salud que estuvieron conteniendo durante meses la entrada del virus, ahora es cuestión de hacernos cargo como comunidad de seguir aplicando la responsabilidad social.

TAMBIÉN HAY NOVEDAD DE LOS NUEVOS HORARIOS ESTABLECIDOS:

8 a 21hs nuevo horario para comercios

De las 2 a las 6 de la mañana no se puede circular

7 a 22hs supermercados

7 a 00 kioscos

7 a 21 loteria

6 a 22 deportes

8 a 21 peluquerias