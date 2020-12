CON UN ESTRICTO PROTOCOLO SE REALIZARÁN LAS COLACIONES DEL NIVEL SECUNDARIO

«Es un año muy difícil para todos, pero sobre todo para los chicos que estaban ansiosos por cursar su último año de la escuela secundaria, los festejos del Día del Estudiante que no pudieron realizar, y la imposibilidad de retornara a las clases presenciales», señaló el Presidente Municipal. Por estos motivos, «es importante darles la posibilidad de que tengan un merecido cierre extremando los cuidados. Es un reconocimiento al esfuerzo que han realizado los estudiantes en este 2020», expresó Francolini.

«Era un pedido muy grande de los padres de los alumnos egresados. Se trabajó con los distintos Protocolos que fueron acercando las autoridades de las escuelas, y junto al COES y la Departamental de Escuelas se realizó una normativa unificada. Se autorizó la realización de los actos de colación del nivel secundario, en forma excepcional, bajo un estricto Protocolo, al aire libre, y una serie de medidas de prevención que se supervisarán y controlarán que se cumplan, principalmente lo que es el distanciamiento social y el uso de barbijos, y la cantidad máxima permitida en cada caso», especificó el jefe comunal.

«Desde el Consejo General de Educación teníamos una normativa general que determinaba trabajar junto a las autoridades locales la habilitación de los actos de colaciones del nivel secundario. Junto al intendente Alfredo Francolini y el COES local se avanzó en conjunto», comentó por su parte el director Departamental de Escuelas Fabián Vallejos. «Es importante que todos entendamos que en la ciudad estamos atravesando momentos difíciles, que la pandemia no terminó y que debemos seguir cuidándonos. Las medidas que se han tomado en todos estos meses han dado buenos resultados, y como demostración de ellos hoy podemos realizar las Colaciones. Pero debemos seguir cuidándonos cada uno, para que no haya ningún inconveniente y no poner en riesgo el sistema de salud pública», subrayó el profesor.