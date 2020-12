«EN BOCA DE TODOS»: CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO INDIVIDUAL

Los ganadores del certamen de diseños de barbijos «En Boca De Todos» recibieron los premios y certificados por su participación en el concurso que promueve la participación ciudadana en la concientización individual sobre la importancia de seguir cuidándonos y usar barbijo, como una de las principales barreras contra la pandemia mundial de coronavirus. El intendente Alfredo Francolini y el secretario de Coordinación de Gestión hicieron entrega de los presentes a los participantes y destacaron la creatividad en los mensajes de concientización.

«LA SONRISA ES IMPORTANTE EN ESTOS TIEMPOS»

«Me enteré del concurso por las redes, y como venía elaborando barbijos que donaba a diversas instituciones, me animé y presente mi diseño», comentó Carla Stabile, quien obtuvo el primer premio del Jurado con un barbijo lúdico y divertido que tiene un cierre y se desprende una larga lengua, en una propuesta divertida. «Cuando me enteré que había sido seleccionada por el jurado como una de las ganadoras me puse muy contenta, sobre todo porque me pareció muy bueno poder participar promoviendo el uso de barbijo que es muy importante para prevenir el contagio de COVID -19», señaló.

Por su parte, Carolina Torales López, quien diseñó el barbijo más votado en las redes sociales manifestó que «participé del concurso porque un amigo me lo propuso y me encanto la idea ya que desde marzo que me quedé sin trabajo y me dedico a hacer tapabocas para vender». Carolina puntualizó que el barbijo que presentó al certamen «es inclusivo, porque al ser transparente en la parte de los labios, permite que las personas que tienen dificultad o problemas auditivos, puedan leer los labios y que la pandemia no nos incomunique». Además de tener una función inclusiva, «también muestra la sonrisa de la gente, que es tan importante en este tiempo», agregó. «Cuando me enteré que era el barbijo más votado en las redes sociales me sorprendí y quedé encantada porque la gente es muy buena y apoya todo lo que hacemos los emprendedores», expresó emocionada Carolina.

En la categoría infantil, el diseño más votado en las redes sociales fue realizado por Felipe Paganini, quien le contó al Intendente que lo realizó «en la compu de papá en un programa que se llama Corel» y después estuvieron intercambiando bromas sobre los clubes de fútbol que son hinchas uno y el otro. El diseño elegido por el jurado en la categoría infantil fue el presentado por Catalina Sambiasi Franco, de 6 años, que realizó un tapabocas estampado con sus personajes favoritos y tuvo la ayuda de su mamá para confeccionarlo. «Muy nerviosa y contenta», dijo que se sintió cuando se enteró que era una de las ganadoras.

EL HOMENAJE A LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

Julia Inés García quien obtuvo la Mención Especial Homenaje a los Trabajadores de la Salud relató que «soy de Chajarí mediante una publicación en las redes sociales de la Municipalidad de Concordia me enteré del certamen y consulté si podía concursar y me enteré que participaron de toda la provincia. Me parece importante concientizar sobre el uso del barbijo, sobre todo porque la gente se resiste a usarlo y es una de los principales métodos para evitar el contagio de coronavirus. Es muy bueno lo que la Municipalidad viene haciendo en Concordia», expresó la mujer

BARBIJOS CON IDENTIDAD CONCORDIENSE

Dalila Marcela Méndez quien recibió una Mención Especial al Trabajo Artesanal,con un diseño muy elaborado en el que el barbijo simula ser una red que atrapa al coronavirus, bordado en lentejuelas, contó que «mi idea surgió en una especie de homenaje al Carnaval de Concordia, una fiesta que a los concordiense nos encanta e identifica. Me pareció muy motivadora y novedosa la incitativa del concurso de la Municipalidad, porque pudimos trabajarlo en familia. Es importante que todos colaboremos en cuidarnos», dijo.

«Orgullosamente Concordiense» fue la mención especial que obtuvo Alejandro Bertolotti al presentar un diseño con la bandera de Concordia. «La idea de participar fue de mi señora y mi hijo que vieron el concurso y nos anotamos en familia. Este diseño surgió porque me puse a pensar en un diseño que nos represente como ciudadanos y como se acercaba la fecha de aniversario de la fundación de Concordia tomé esa idea. Es importante estar unidos para salir adelante de esta pandemia», concluyó.