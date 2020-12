Aborto legal: cómo votaron y qué dijeron los diputados entrerrianos

Los legisladores de Entre Ríos aportaron seis votos verdes y tres celestes. Una peronista y uno del PRO decidieron no hacer uso de la palabra.

Los posicionamientos de los diputados entrerrianos en el Congreso no estaban a merced de la sorpresa. Con anterioridad adelantaron su voto. La votación fue a las 7.20 de este viernes y dio 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.

Entre Ríos aportó 6 votos a favor (los radicales Atilio Benedetti, Jorge Lacoste y Gabriela Lena; y los peronistas Blanca Osuna, Carolina Gaillard y Marcelo Casaretto) y 3 en contra (los macristas Gustavo Hein y Alicia Fregonese, y la diputada peronista Mayda Cresto).

La primera en hablar en el recinto, cuando este jueves comenzó la histórica jornada, fue Carolina Gaillard. Lo hizo en carácter de presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

“No estaríamos acá sin la marea verde”, dijo la legisladora que puso en valor “a las cientos y miles de pibas pero también a las compañeras que militaron por años el aborto legal”. “No estaríamos acá sin decisión política, sin la decisión política de nuestro presidente Alberto Fernández que envió el proyecto porque entendió que el Estado debe hacerse cargo”, añadió la legisladora que votó en favor del proyecto.

Otro voto positivo fue el de la radical Gabriela Lena. Homenajeó a la dirigente de la UCR Florentina Gómez Miranda como la primera en presentar un proyecto en este sentido. “Tengo la profunda convicción de que en este tema que existe y que duele no podemos mirar para el costado y mucho menos lo puede hacer el Estado”, exhortó Lena.

Blanca Osuna generó un momento emotivo en la sesión cuando ya era de noche. Pidió la palabra para adelantar su voto positivo desde una cama de una clínica local, donde se encuentra internada por haber contraído el Covid. Con ayuda artificial para respirar y visiblemente emocionada, la legisladora justicialista llamó a avanzar en derechos. Puso de relieve “la potencia del feminismo”.

Ya avanzada la noche fue el turno de la diputada del PRO, Alicia Fragonese, que lo hizo en contra. Aseguró que hay “un uso político” del tema de la legalización del aborto “por parte del gobierno que tiene pocas noticias buenas para dar”. Metió el dedo en la llaga al remarcar, como lo hicieron otros legisladores, que en el Senado se debatía esta noche la modificación a la fórmula de movilidad jubilatoria “lo que va a empobrecer a 7 millones de jubilados”.

Jorge Lacoste habló a la 1.10 de este viernes. El radical aclaró que no estaba a favor del aborto, pero que iba a aprobarlo porque “hay que legislar para una sociedad plural” y “se incorpora un derecho, pero no se establece ninguna obligación para quienes no están de acuerdo”. Recordó la ley de educación sexual en Entre Ríos de 2003 que no se cumple.

Atilio Benedetti aportó otro voto verde. “No estoy a favor del aborto, pero hay una realidad: existen. Y como hombres y mujeres de la política no podemos seguir mirando para otro lado y debemos abordar la problemática desde la órbita de la salud pública”, dijo el radical a las 3 de la mañana. Y agregó: “A quienes todavía tienen algunas dudas, les quiero decir que esta ley no promociona el aborto ni mucho menos obliga a nadie a realizar esta práctica”.

Marcelo Casaretto habló a las 5 y 20 de la mañana. Hizo un repaso histórico de los avances sociales en materia derechos en el último siglo que fue registrando la legislación argentina. “Voy a votar a favor de la ampliación de derechos, siguiendo esta larga tradición de lucha y movilización de la sociedad argentina”, dijo el diputado oficialista.

No aparecieron en la lista de oradores ni Mayda Cresto, del peronismo; ni Gustavo Hein, del PRO. Ambos votaron en contra.

