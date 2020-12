A través de las redes, viceintendente confirmó que tiene coronavirus y atraviesa un cuadro de neumonía

Este jueves por la mañana, el viceintendente de Concepción del Uruguay, Ricardo Vales, comunicó que dio positivo en el test de COVID-19.

«Quiero contarles por este medio que me han confirmado el diagnóstico positivo de Covid-19. Me siento bien, presento un cuadro de neumonía asociado a la enfermedad, me encuentro aislado, cumpliendo con todas las indicaciones médico sanitarias. Mi familia se encuentra en perfecto estado de salud, y cumpliendo también con el aislamiento establecido», indicó.

Vales agregó que «en el día de ayer el COES Provincial reclasificó a nuestra ciudad como zona con transmisión comunitaria sostenida. Concepción del Uruguay se suma a Paraná, Gualeguaychú y Concordia como las cuatro localidades entrerrianas que se encuentran con dicha clasificación, por lo que debemos extremar los cuidados».

«En cumplimiento de los protocolos, durante los próximos días seguiré desarrollando mis tareas de forma remota y en diálogo permanente con todo el equipo de gobierno. Este mismo viernes llevaremos adelante una Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante para tratar temas inherentes a nuestra comunidad», finalizó el viceintendente.