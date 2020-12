Gustavo Hein: «El flagelo de la inseguridad es muy serio y la cuarentena la acentuó»

Luego de un encuentro mantenido el martes con los vecinos de San Marcial, el Diputado Hein acudió a un encuentro con el responsable policial de esta localidad, el oficial Pedro Saavedra, y el jefe comunal, Gabriel Eihhorst, para interiorizarse sobre la oleada de hechos delictivos que han tenido lugar allí los últimos meses y que se han incrementado los últimos diez días.

Al respecto, el legislador indicó: «Mantengo diariamente diálogo con vecinos de toda la provincia que me manifiestan su preocupación por esta problemática. Que excede a este municipio e incluso al departamento. Es un problema de todo el territorio y se ha visto incrementado con la cuarentena».

«Fue un año complejo. Los índices de pobreza crecieron y al mismo tiempo las fuerzas de seguridad tuvieron que reorientar sus actividades al control de la cuarentena. Esto generó un problema muy serio, porque se vieron desbordados por las oleadas delictivas e incapacitados de dar respuestas satisfactorias», comentó Hein

Respecto de las medidas que serían positivas para solucionar esta situación, referenció: «Nuestra provincia tiene algunas características especiales, por un lado cuenta con numerosas poblaciones rurales, caminos de difícil acceso y poca inversión en tecnología para la contención de los hechos delictivos. Por el otro, no existen situaciones dramáticas de delincuencia pero no por eso debemos dejar que avancen. Sería prudente considerar todos estos aspectos para reorganizar las prioridades y atacar los hechos delictivos para que estos sucesos no se vuelvan frecuentes».

«Si alguien delinque y no es capturado ni penado, porque los efectivos están abordados a otras tareas, estamos desorientados en la jerarquización de los problemas. Esto requiere de un replanteo del gobierno provincial en materia de seguridad y un mayor apoyo a las comunas para contar con recursos para la prevención del delito».

Por último, destacó la reunión mantenida y la señaló como positiva: «Este tema excede a las banderas políticas. Para darle una solución a nuestros vecinos debemos trabajar de manera coordinada y encontrar las respuestas necesarias para desarrollar un plan efectivo de contención de estos sucesos. Debemos trabajar juntos en todos los aspectos: planificación, prevención y acción sobre los hechos delictivos. Para evitar su expansión en nuestra provincia».

«Destaco la importancia de las instituciones para darle respuesta a las problemáticas de la sociedad. Desde mi rol de diputado nacional, como representante de todos los entrerrianos, confío en que el camino para salir adelante es respetar las instituciones que deben coordinarse para lograr un eficaz accionar», culminó el entrerriano.