La dura crítica de Vignolo a un jugador de Boca: «Es terrorífico, está en la luna de Valencia»

La derrota ante Racing llenó de dudas a Boca. El equipo de Miguel Ángel Russo cayó 1 a 0 en Avellaneda, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y el próximo miércoles deberá remontar la serie en una Bombonera que le aportará su principal virtud, el aliento de la gente.

Para Sebastián Vignolo, periodista de ESPN, a Boca le falta actitud. El conductor de F90 inició el programa con un contundente editorial sobre el flojo nivel que exhibió el Xeneize en el Cilindro.

«Veo un equipo desnutrido. Desnutrido anímicamente y desnutrido de idas. Podés jugar mal, pero no podés jugar desganado, sin intensidad. El sacrificio no se negocia. Yo vi un equipo apagado, apagado y anárquico. Da la sensación de que en Boca uno agarra la pelota y sale corriendo disparado. Salvio choca a los rivales. Cardona, que me parece un muy buen futbolista, encuentra poca gente con la que jugar»

El Pollo puntualizó en los laterales de Boca. Cuestionó a Leonardo Jara, que este miércoles reemplazó a Julio Buffarini, y al colombiano Frank Fabra, uno de los puntos más flojos del visitante en la noche del Cilindro.

«Boca no perdió por Jara, pero a mí me gusta más Buffarini. Jara sufre los partidos. Los sufre de verdad. Fabra es un lateral de ataque magnífico, para defender es terrorífico. Está en la luna de Valencia. Distracción pura, comete errores de juvenil. La Copa Libertadores no te permite distracciones. Boca se salvó porque todavía este no es un grandioso Racing. Si el rival de ayer era River, la serie estaba cerrada», argumentó.

Video: el editorial de Sebastián Vignolo sobre la derrota de Boca ante Racing