Este jueves se promulgará la ley del aborto

«Acabo de recibir el llamado para invitarme al acto de promulgación de la Ley IVE el jueves en el Museo del Bicentenario», aseguró y adelantó que no podrá asistir al evento. «Lamento no poder ir dado que soy persona de riesgo y me estoy cuidando», afirmó en sus redes.

La senadora aprovechó para reconocer el avance de la implementación de la ley: «Celebro que ya estemos a punto de poner en marcha esta ley que le da derecho a decidir a las mujeres y diversidades» y aclaró: «Respeto a quienes no están de acuerdo, pero considero que es un gran avance para la Argentina».

El pasado 30 de diciembre, la ley fue aprobada por el Senado de la Nación por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. La senadora Durango fue una de las promotoras de la ley en la cámara alta.