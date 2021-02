IOSPER, con claridad y un gran esfuerzo presupuestario, oficializó la oferta a femer

El titular de la obra social Fernando cañete, y el director administrativo contable Arnaldo Smith (qué tiene a su cargo la parte más sensible de la negociación) nos recibieron a la FEMER (FEDERACIÓN MÉDICA DE ENTRE RÍOS)

El contador de la obra social explico con claridad las importante mejora que brinda la nueva propuesta.

En resumidas cuentas

El valor de la consulta médica, aumentará un 31%

El valor del resto de las prestaciones médicas, incluso de profesionales no ligados al a fermer aumentará un 25%.

Dicho ofrecimiento se considera un esfuerzo presupuestario importantísimo teniendo en cuenta que, la única fuente de financiación del instituto son el aporte de los activos de un 7% y de los pasivos de un 4,5 porciento . Con lo cual el esfuerzo presupuestario es muy grande ya que iosper viene enfrentando los pagos y este incremento presupuestario con el mismo presupuesto del 2019

En ese escenario las máximas autoridades del instituto chocan con la postura hasta hoy inflexible de la federación médica y otros actores que optan por suspender el convenio vigente Y no atender a los afiliados o lo que es peor aún proceder a cobrar costos hicimos cobros extra convenio en forma particular a los afiliados (lo que se conoce como plus.

Si bien mediáticamente las voces que critican y denuncian sin mucho fundamentos o números son a veces las más escuchadas, es bueno saber que los número financieramente indican otra cosa, si bien y esto es innegable hay una gran masa de de afiliados que no recibe sus prestaciones o que las mismas están pendientes de resolución, ello debe que se conoce como deuda prestacional obedece a muchas variables entre las que están extremos por mejorar de la Administración, también hay responsabilidades entre las clínicas, sanatorios y muchos prestadores (que son las excepción por supuesto) que abusan del sistema o no contemplan la realidad de PANDEMIA que estamos viviendo.

