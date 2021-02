La noticia menos esperada

Lamentablemente Agmer lo resolvió a no dar comienzo ciclo lectivo.

finalizó el último congreso y la resolución tomada por sus dirigentes determinó no permitido el comienzo de clases.

Convocan además a un paro provincial los días 12 y 17 de febrero pero lo más grave, para los niños entrerrianos, la decisión de no retomar la presencialidad y continuar hasta el 26 de febrero con tareas virtuales.

Solicitan, bajo apercibimiento, de no iniciar el ciclo lectivo un aumento del 36% por el año 2020 y una actualización para el 2021

Completando su reclamo, con una serie de reivindicaciones, respecto de la liquidación de sus haberes, una defensa de la caja de jubilaciones y un reclamo por la situación de la obra social extremo algo comprensibles, pero que lamentablemente impactándose en la educación de los gurises Entrerrianos

