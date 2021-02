Gines González García destacó a Entre Ríos como la provincia que “mejor está gestionado la vacunación”

El ministro de Salud de la Nación llegó este jueves a Paraná acompañado por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. “De los lugares donde he visto, es donde mejor se está gestionado la vacunación”, dijo en referencia a Entre Ríos. Bordet, por su parte, anunció que este viernes comienza a aplicarse el primer componente en geriátricos

El gobernador recibió a las autoridades de Salud, que realizaron una recorrida por el hospital de La Baxada, donde además inauguraron un laboratorio para test de PH, con el fin de disminuir el cáncer de cuello de útero.

En una conferencia de prensa, Bordet anunció que este viernes “comienza la vacunación a personas que están internadas en geriátricos y el lunes se comenzará con la inscripción de personas mayores de 70 años”.

Por su parte, González García, destacó la “organización y logística” de la provincia en materia de vacunación. “De los lugares donde he visto, es donde mejor se está gestionado. La vacunación no es fácil, el ritmo, la organización la logística, me da muchísima alegría, estoy seguro que Entre Ríos va a ser de las provincias pioneras en cuanto a llegar a los números de vacunados importantes”, sostuvo.