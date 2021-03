Hein: «Me quedó sabor a poco, esperaba de mi presidente un ejemplo de diálogo y unidad»

Este lunes fue la apertura del Período de Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación y el discurso de apertura estuvo a cargo del presidente argentino, Alberto Fernández. Respecto a sus dichos, el legislador por Entre Ríos indicó: «Fueron dos horas de un discurso que no ayuda. No solo no hubo autocrítica, sino que justificó todas sus inacciones con cuestiones del pasado. Las chicanas obran en detrimento del rol del Congreso que es el instrumento democrático más pulcro que tenemos, y el aparato que dará soluciones a nuestras divisiones».

Respecto de la alocución presidencial y del rendimiento de cuentas sobre su accionar el año pasado, marcó: «Escuché mucho énfasis en despotricar contra la oposición y yo estoy convencido que sin acuerdos jamás podremos resolver los problemas complejos. No me gusta ver cuando lo que motiva todo es el odio, hay problemas de décadas que tiene nuestro país y que no somos capaces de resolver por nuestra cultura política, destructiva y enemiga de la cooperación».

«Cargar culpas jamás nos llevó a ningún lugar. Pareciera ser que el país se fundó ayer, pero cada década que pasa, la gente es más pobre y eso es culpa de todos los colores políticos. Los sectores productivos, las empresas, los emprendedores, los titulares de créditos UVA y los trabajadores en general, se merecían que se les preste algo de atención. Que se impulsen proyecto esperanzadores para su beneficio, para volver a generar fuentes de empleo y sacar nuestro país adelante, ojalá estos debates no esperen otro año más.»

Sobre los proyectos que le hubiera gustado escuchar por parte del presidente, mencionó: «Hoy las personas con discapacidad, las familias de pacientes oncopediátricos, las mujeres víctimas de violencia de género, los ciudadanos víctimas de violencias institucionales, necesitan que abracemos sus causas y que desde el estado demos una respuesta unánime. De corazón, estoy dispuesto al diálogo, ojalá el ejemplo hubiese sido el mejor para crear ese clima de consensos en el parlamento», culminó.