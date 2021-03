Cristina declaró en la causa dólar futuro: «No les voy a pedir el sobreseimiento, hagan lo que tengan que hacer”.

La vicepresidente aseguró que el Poder Judicial junto a los medios de comunicación provocaron un clima que facilitó la victoria de Mauricio Macri y el endeudamiento del país.

La sala I de la Cámara Federal de Casación inició esta mañana la audiencia previa a definir si cierra la causa “dólar futuro” por inexistencia de delito, con la vicepresidenta Cristina Kirchner conectada desde el Senado Nacional a la plataforma Zoom, quien hizo una fuerte defensa política y lanzó duras críticas contra la Justicia.

Desde las 10:30, los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetevaña y Ana María Figueroa, encabezan la audiencia. Son los mismos jueces que a fin del año pasado tuvieron que resolver sobre la validez de los arrepentidos en la causa de los cuadernos. En aquella oportunidad, Petrone y Barroetaveña ratificaron esos dichos, con la disidencia de Figueroa.

En el inicio de su exposición (que se extendió durante 48 minutos), Cristina Kirchner se quejó porque la audiencia no fue presencial como había pedido su abogado.

“Es preocupante que fijen una audiencia para el 1 de marzo para alguien que es Vicepresidenta, cuando se sabe que ese día, en ese horario, debe convocar a la Asamblea Legislativa, esperar al Presidente y sentarse a su lado para dirigir la asamblea. Si fue un error, es muy preocupante que se desconozca la situación”, añadió la vicepresidenta.

Además de CFK, están presentes y pidieron hablar otros tres procesados: el ex ministro de Economía Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires; el presidente del BCRA Miguel Angel Pesce; y quien ocupó ese lugar en la última parte del gobierno de CFK, Alejandro Vanoli.

En otro tramo de su discurso, la ex jefa de Estado apuntó contra el presidente del tribunal y se quejó porque la transmisión oficial mostraba solamente su cara.

“A usted, doctor Petrone, no le conocía la cara; sí conocía la de Ana María Figueroa de cuando denunció la presión que había sufrido por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en otra causa que me tiene como acusada, el memorándum con Irán”, dijo.

Desde el inicio, el encuentro se convirtió en un alegato político-económico de su gestión y la de su sucesor. Y también con críticas directas hacia la Justicia, en una semana caliente que se inició con el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa y se reforzó con la polémica en torno a la creación de una comisión bicameral que controle a los funcionarios de tribunales.

Las frases más destacadas de la declaración de CFK:

“Por una rara cuestión, todas las causas contra mí caían en el juzgado de Bonadio. Ercolini fue el único distinto y otro juez me tomó indagatoria obligado por Irurzun, Sebastián Casanello”.

“No había ningún amigo de mi gobierno entre los que habían comprado dólar futuro. Estaban todos los amigos de quien ya era presidente de los argentinos, Mauricio Macri. Es más, había funcionarios”.

«Evidentemente el lawfare sigue vigente», se quejó CFK

“Me quiero referir a Quintana, Mario Quintana, el segundo de Marcos Peña. Él sí había contratado dólar futuro y lo había hecho sabiendo que iban a devaluar cómo devaluaron. Y el domingo 13 de diciembre de 2015 se reunió con el presidente de ROFEX, que es el que toma los contratos de dólar futuro, arreglando la tasa de interés que le iban a pagar”.

“Cristina Fernández de Kirchner fue acusada de que con los contratos de dólar futuro beneficiaba a sus amigos. Y la realidad es que ningún amigo mío ni ningún funcionario de mi gobierno tenía dólar futuro. Quienes lo tenían eran los amigos de Macri y cuando llegaron al gobierno pagaron la tasa de interés que le iban a pagar a sus contratos sabiendo que iban a devaluar”.

“Habían venido a eso, a devaluar. Nada les importó. Decían que el precio de la economía se movía al precio del dólar blue. ¡Minga! El precio del dólar era $9,74 y los precios de la economía estaban con dólar a $9,74. Ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese Gobierno ganara las elecciones y a que hicieran lo que hicieron”.

“No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. Me sentaron acá diciendo que le había causado perjuicio al Estado por 55 mil millones, y volvieron al FMI, lo trajeron de vuelta, con 44 mil millones para ayudar a la campaña presidencial de Macri, y ni así pudieron, hoy debemos 44 mil millones de dólares y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, ustedes son responsables de lo que está pasando y me da mucha bronca porque sufre la gente”.

“Ustedes causan el climas en la Argentina que impacta en los agentes económicos y la economía”.

“No es la primera vez. Nos pasó en el megacanje, y quien estaba ahí, Sturzenegger, el ‘devaluador’ que hoy da clases en la Universidad de Columbia”.

“Diganme si ustedes no tienen que ver con lo que pasa en el país, lo sobreseyeron y lo vuelven a sobreseer, y el Presidente que nos volvió a endeudar, devaluando y devaluando, va a ver partidos de fútbol a Qatar”.

“Y nosotros, Kicillof, y Pesce, sentados acá. Como que no tiene que ver, que se despabilen los argentinos, el Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinas, con los femicidios que ustedes no hacen nada…”

“Yo sentada acá, acusada en una causa de dólar que se manipuló en calor del proceso electoral y 5 años después hay una pericia hecha por peritos de su Corte, Petrone, y sigo acá, y el otro en Columbia dando clases, y el otro viendo partidos en Qatar”.

“Lo que hizo Mauricio Macri con el préstamo del FMI, violó todas las normas internas de la administración pública”.

“Estamos en un momento muy grave institucional de la Argentina, no pueden seguir comportándose como una corporación, va a llegar un momento de crisis tan grave que va a ser revisado la totalidad del poder; no es sano el ejercicio del poder con funcionarios que parecen una aristocracia”.

“No les voy a pedir el sobreseimiento, hagan lo que tengan que hacer”.