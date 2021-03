«Sacame linda en la foto y que salga en todos lados», dijo la primera vacunada en Concordia

María de los Milagros Acosta, de 71 años, fue la primera mujer en vacunarse esta mañana en el operativo que el hospital Delicia Concepción Masvernat junto a la Municipalidad y Cruz Roja llevan adelante en las instalaciones del Centro de Convenciones. Desde las primeras horas se lleva a cabo el proceso de vacunación que aplicará la primera dosis a más de 500 adultos mayores de 70 años, que se inscribieron previamente en forma voluntaria. El intendente Alfredo Francolini y los directivos del hospital supervisaron atentamente la puesta en marcha del operativo.

«Un sobrino me ayudó a inscribirme, me hizo el trámite en la computadora, y ayer me avisaron que hoy tenía que venir. Yo estaba durmiendo y me despertó el llamado para avisarme del horario del turno. Una linda forma de despertarme», contó María de los Milagros entre risas y pidió «sacame linda en la foto y que salga en todos lados».

María de los Milagros tenía turno a las 8 de la mañana. Ansiosa por vacunarse, fue un rato antes. Al ingresar al Centro de Convenciones, en una larga mesa, quince asistentes reciben a las personas, revisan y controlan sus datos y corroboran que estén en el listado. Luego ingresan a la sala de espera, donde no están por más de cinco minutos. A medida que avanza el proceso, van pasando a alguno de los diez dispositivos de vacunación dispuestos dentro de las salas del Centro de Convenciones.

«Ya tuve Covid, no la pasé bien. Fue muy feo», recuerda María de los Milagros. «Así que ahora espero con la vacuna que no me vuelva a tocar y poder juntarme con la familia tranquila», agrega y recibe el saludo del Presidente Municipal, quien la felicita por ser la primera persona en vacunarse en el operativo iniciado este jueves. «¿Ya está?», pregunta, y le indican que debe esperar unos minutos en la siguiente sala. Allí las personas aguardan unos minutos después de que son vacunados, por si presentan alguna reacción, y profesionales de Cruz Roja les indican qué deben hacer si presentan alguna molestia en las próximas horas. «Yo estoy bien, no duele. Gracias nena», le dice a una enfermera que le alcanza un vaso de agua.

«Feliz, por fin nos podemos vacunar. Esperaba mucho este momento. Ahora a seguir cuidándonos, porque no todos están vacunados. Tenemos que seguir cuidándonos, pero esto es un avance muy importante, sigamos así», dice la mujer.