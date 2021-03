LA PEÑA LOCAL DE BOCA JUNIORS Y EL EXCONSEJAL GIAMPAOLO ACOMPAÑARON A PEPE BASUALDO EN SU VISITA A CONCORDIA

Nuestro cronistas estuvo presente este Martes realizando una entrevista a uno de los grandes ídolos de Boca como lo es Pepe Basualdo, en dicha entrevista estuvo acompañando el exconcejal Giampaolo Mariano.

-El ex jugador de Velez Sarfield y de Boca nos comenta su visita por Concordia y le preguntamos ¿cual es su visión del fútbol a nivel federal y a lo largo y ancho del pais?

«Contento por la gran importancia que le están dando al futbol federal, regional permite el crecimiento de los pequeños equipos y es una gran ayuda a los seleccionadores de diferentes clubes, un claro ejemplo son los jugadores de Concordia muchos ya fueron convocados en primera división.

– Un ex jugador mundialista, jugador del futbol americano como lo sos vos pepe ¿nos podes contar un poco como fueron esos primeros pasos en el futbol internacional?

«Fue extraño, raro venia de Campana luego Mandiyu y de golpe me encuentro con el primer mundo en todo aspecto no solo futbolístico, también a nivel personal, con una ilusión muy linda y por suerte con el apoyo de mis compañeros que me recibieron de la mejor manera. Cambie mucho mi estilo de juego, de vida y mi manera de pensar del futbol cuando se habla de Europa es claramente otro futbol es ir solo a jugar y ser muy profesional, un sacrificio muy grande que vale la pena pagar.

– ¿Qué significa Maniyu en tu carrera futbolística?

«Un club muy importante del cual tengo buenos recuerdos como cuando se logro el acenso que se necesitaba yo formando parte del equipo y que después me lo reconozca y felicite Diego Maradona por los resultados obtenidos diciéndome que soy el ídolo de su madre por que ella era correntina e hincha de Maniyu. Pasaron muchas cosas lindas después de acenso

-Hablar de tu historia en el futbol también tiene mucho que ver con tu amistad con Diego, para que los vecinos de concordia sepan ¿Cómo es Diego Maradona, jugar con él, tenerlo de compañero y sobre todo tener la amistad que ustedes tenían?

«Diego es una persona humilde como muchos lo conocen, para nosotros es uno mas en la cancha que si tiene que pelear o sacrificarse por sus compañeros lo hacia, futbolísticamente no lo voy a decir yo, lo vemos todos y por mas que no lo tenemos en vida sigue siendo el máximo y después fue un privilegio estar en la misma cancha con Maradona poder decir que fui amigo de el y que me lo reconozca en vida por que ah tenido gestos importantes conmigo.

-Para terminar con las preguntas Pepe ¿ que pálpitos tenes para este domingo de superclásico?

«Va a estar duro, complicado ya que nosotros venimos de ganar por una buena goleada y ellos vienen de perder sobre la hora así que como todos los grandes clásicos va a estar bueno, distinto y duro.