DESTACAN LA ORGANIZACIÓN EN EL OPERATIVO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID

«Te guían y acompañan desde el principio, te explican bien qué es lo que hay que hacer y es todo muy rápido», señaló Juana, una mujer de 83 años que fue a vacunarse acompañada por su hija. «Pensábamos que íbamos a demorar un montón, quién sabe a qué hora íbamos a salir. Pero no. Llegamos hace diez minutos y ya estamos esperando sólo para ver si levantamos fiebre o no y después irnos», dijo Jorge quien junto a su esposa, Emilce, aguardaban en el último salón mientras voluntarios de Cruz Roja los controlaban para verificar que no tengan ninguna reacción alérgica.

Además de esa institución participan del operativo el Regimiento 6 Blandengues, estudiantes de UADER y la UTN, y personal de la Central de Tránsito, de Seguridad Ciudadana y del CCC, entre otras áreas del Municipio, junto al personal de Salud, en el marco de lo dispuesto por el intendente Alfredo Francolini y el COES local, con el objetivo de brindar la mayor comodidad posibles a quienes van a vacunarse y que todo se desenvuelva en forma práctica y rápida.

«RECIBIR EL LLAMADO PARA VACUNARME FUE UNA ALEGRÍA»

Una religiosa, la Hermana Juana, también fue una de las personas citadas para recibir la primera dosis de la vacuna. «Cuando me llamaron sentí una alegría enorme, es una tranquilidad saber que estás vacunada», dijo, y agregó que «desde que llegué estuve acompañada por una persona que me guió paso a paso. El trato fue excelente», resaltó.

Antes de retirarse, Benito, de 91 años, dijo que «estaba esperando con ansiedad que llegara este día. Cada vez que amanecía era un día más vivo y cuando me llamaron para vacunarme me provocó una alegría inmensa. Ahora a disfrutar y a seguir cuidándose», dijo el hombre luego de agradecer a todo el personal del operativo de vacunación. «Me trataron diez puntos tanto los voluntarios como las enfermeras, todos muy amables», sostuvo.

AVANZA LA INMUNIZACIÓN POR SECTORES

En esta jornada, además de los adultos mayores, también fueron vacunados el personal del Servicio Penitenciario y docentes y personal de las escuelas especiales. Natalia, docente y psicopedagoga, expresó su satisfacción porque comience el plan de vacunación para los trabajadores de la educación. «La directora de la escuela donde trabajo fue la encargada de informarnos y pasar el listado a la supervisión. Luego nos comunicaron el día y horario. Encontré una organización muy buena y las personas que me atendieron fueron muy amables», expresó.

El Jefe de Gabinete Fernando Barboza, en representación del intendente Alfredo Francolini, el secretario de Salud y Deportes Mauro García, la jefa de Epidemiología del Masvernat Fabiana Leiva, la coordinadora departamental de Salud Susana Calvo, el director departamental de Escuelas Fabián Vallejos, la directora de Educación Especial del CGE Paola Lorena Clari y la Jefa de Vacunación del Masvenat Betty Borda, supervisaron el operativo realizado.