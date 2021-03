Extenderán el programa Ahora 12 hasta junio: cuáles son los cambios en los que trabaja el Gobierno

A 20 días de que venza la última prórroga que se estableció para el Programa Ahora 12,

el Gobierno trabaja para definir nuevas condiciones. Según adelantaron fuentes que

participan de la negociación, desde abril no continuarán los tres meses de

gracia debido a que fue una medida excepcional para impulsar el consumo ante la

salida de la cuarentena.

Además, la Secretaría de Comercio Interior que dirige Paula Español analiza cambios

en los rubros habilitados y pone en duda si continuará el financiamiento de 3 y 6

cuotas sin interés en comercios vinculados al sector servicios. Por ejemplo, apunta a

servicios educativos como cursos de idiomas o de técnicos informáticos, dado que

«estuvieron muy damnificados por la pandemia».

Algunos de los sectores que dejarían de ser parte del programa son gastos

en balnearios, por la finalización de la temporada, en reparaciones tanto de autos

como de electrodomésticos, peluquerías y centros de estética, servicios de catering

y organización de eventos, gastos en educación, sin incluir colegios y universidades

y servicios de fotografía.

«Los tres meses de gracia fueron claves, sobre todo para las compras de fin de año

porque permitían comenzar pagar los consumos desde este abril. Así, la gente

anticipó compras principalmente en electrodomésticos, electrónica e informática (que

ayudó en el inicio de clases» y de bienes durables», sostuvo Damián Di Pace,

economista especialista en consumo y director de Focus Market.

En el cuarto trimestre de 2020, tres de cada diez compras que se hicieron con

tarjetas de crédito en el país pasaron por los ‘planes de cuota Ahora’ y, si se analiza

concretamente las operaciones dentro del programa, los planes Ahora 12 significan el

50% y los Ahora 18 el 20%, según los datos de Prisma.

El costo de las cuotas sin interés lo asumen en la mayoría de los casos las cadenas

comerciales. Los bancos actualmente reclaman que la tasa que pagan los comercios no

alcanza para cubrir los costos y por eso se deberían aumentar. Hoy son en promedio

del 20% cuando dicen que deberían estar cerca del 37%, como los plazos fijos.

El período de gracia del programa que financia bienes de producción nacional y

servicios prestados en el país se aplica solo para Ahora 12 y Ahora 18 y, también

representa un costo adicional para los bancos que empiezan a cobrar a los cuatro meses.

En la última actualización del plan, en diciembre, la principal modificación había sido el

aumento del tope de financiamiento un 40%, de $180.000 a $250.000, por el avance de

la inflación. Esta vez, todavía no se sabe si volverán a subir los montos máximos,

pero fuentes oficiales adelantaron que los topes desde esta actualización se podrían

empezar a aplicar en compras de bienes durables como televisiones o celulares.

