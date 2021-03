COVID-19 0ULTIMO MOMENTO. ANUNCIOS GOBIERNO NACIONAL

En estos momentos Santiago Cafiero Jefe de Gabinete y la Ministra de Salud Carla Vizzotti anuncian las nuevas medidas en base a un indicador que indica aumentos de casos por 100.000 habitantes ya que informan que se superaron los 150 casos cada 100.000 habitantes.

Sostienen que son 4 departamentos que han superado este indicador, y que son aglomerados urbanos muy importantes (aunque no los detallo)

Por ello en base a art. 4 del DNU vigente se recomienda a las provincias y otros poderes (legislativos y Judiciales) medidas transitarias

Vizzotti hablo de turismo con Cuidado.

Respecto de las variantes y nuevas cepas informó que no son una variantes perisistente, per si que se han detectado 44 cade la cepa Inglesa en Bs As y Cdoba y 17 de la Variante Manaos en CABA

Recomienda políticas de prevención y medidas de aislamiento.

Hasta ahora la única medida concreta es la suspensión de la obligación de asistir presencial a los trabajadores públicos y se insta a las Provincias a reforzar los protocolos sanitarios.

Ahora se esperan las novedades del COES PROVINCIAL