DETECTARON 150 PERSONAS MAYORES DE 80 AÑOS QUE NO SE ANOTARON PARA VACUNARSE

El Ministerio de Salud de la provincia detectó, a partir de un relevamiento realizado por organizaciones sociales, que 151 personas mayores de 80 años de la ciudad de Santa Fe no han podido inscribirse para recibir las vacunas contra el Covid-19.

Es que para poder acceder, la población debe completar un formulario digital. Y se percibieron una serie de dificultades económicas y sociales que entorpecen el objetivo de vacunación, principalmente en la población que vive en barrios populares.

Por ejemplo, la escasez de herramientas tecnológicas, conexión a internet y hasta conocimiento tecnológico para poder completar el formulario web, fue uno de los problemas. Además, la escasez de vínculos familiares que colaboren con el proceso; o no contar con el nuevo Documento Nacional de Identidad que tiene un Nº de trámite y es un dato obligatorio para completar el formulario. No disponer de la información necesaria para poder tomar una decisión sobre su propia vacunación y la imposibilidad económica y/o física para trasladarse hacia los Centros de Vacunación centralizados también fueron complicaciones.

Teniendo en cuenta este contexto, la Región de Salud Santa Fe se reunió con Organizaciones Sociales que trabajan en distintos barrios populares de la ciudad de Santa Fe, para poder llevar adelante un relevamiento «casa por casa» con el objetivo de detectar personas que han quedado excluidas de la inscripción a la vacuna por cualquiera de los motivos antes mencionados.

En total, se relevaron 400 personas -18 mayores de 90 años y 133, de 80- de 28 barrios de la capital provincial que no habían podido inscribirse. Cabe aclarar que estos datos corresponden a la primera etapa del relevamiento y que habrá una segunda instancia.

Como caso testigo de la etapa que sigue, solo en el barrio Santa Rosa de Lima se detectaron 32 personas mayores de 80 años, 8 de las cuales serán vacunadas en sus casas a partir del miércoles porque no pueden trasladarse.

Entre las organizaciones sociales participantes, se encuentran: CCC, Evita, MOB, MTE, MTL. MUP, Nuestra América y Arroyito Seco; las cuales pusieron a disposición alrededor de 50 relevadores por organización llegando a conseguir un total de 400 relevadores en la primera etapa. De los 57 barrios populares de a ciudad, estos 28 conforman -como se dijo- una primera etapa. Está previsto seguir en estos días con otros 20.

«Día por día»

Este lunes por la mañana, la consulta ineludible con el director de la Región Santa Fe de Salud Rodolfo Rosselli fue por la situación que atraviesan la ciudad de Santa Fe y la provincia ante el aumento de casos de Covid-19. En ese sentido, el funcionario señaló que «estamos preparados para esto: hoy el sistema sanitario está mucho mejor preparado, partiendo de que el personal de salud está íntegramente vacunado, hemos aumentado los recursos en salud, el número de camas de cuidados intensivos y de respiradores, y el personal está capacitado y con experiencia».

En ese contexto, reconoció que «por supuesto nos preocupa la aparición de nuevas variantes» (ya se establecieron en distintos puntos de la provincia casos que pertenecen a la cepa de Manaos, de Reino Unido y de Nueva York) y aseguró que se trabaja en la rápida identificación y aislamientos de contactos estrechos», mientras se sigue la situación día a día en función de los marcadores de riesgo epidemiológicos: «Si es necesario, seguramente se van a tomar medidas», consideró.

Rosselli participó junto con Rubén Sala -del Movimiento de Organizaciones Barriales- y Elsa Splendiani -coordinadora de vacunación de la Región de Salud- de la exposición del relevamiento realizado en barrios de la ciudad. Allí, en la plaza Arenales de Santa Rosa de Lima, confirmó que hasta este martes está previsto el arribo de 340 mil dosis: 270 mil de Sputnik V y el resto de Sinopharm que -tal como anticiparon funcionarios del Ejecutivo provincial- serán distribuidas en forma inmediata entre los 260 vacunatorios distribuidos en territorio santafesino.

La prioridad, en esta etapa, siguen siendo las personas mayores sobre las que, confirmó Rosselli, está diferida la colocación de la segunda dosis. Al respecto, señaló: «Hemos recibido del ministerio de Salud de la Nación la recomendación de insistir con la primera dosis a la mayor cantidad de gente».

Puertas adentro

Rubén Sala integra el Movimiento de Organizaciones Barriales, una de las agrupaciones que relevó 28 distritos de la ciudad para conocer cuántas personas mayores habían tenido dificultades para solicitar la vacunación contra Covid-19.

Este lunes estaba en la plaza Arenales, junto con Rosselli y con varias de las personas encargadas de hacer el relevamiento, «casi todas mujeres», aclaró el propio Sala.

Allí, confirmó que «en Santa Rosa detectamos 32 mayores de 80 años -9 son mayores de 90- que no tenían turno y, de ellos, a 8 van a vacunar en su casa porque no se pueden movilizar». El dato es importante, tanto como la posibilidad cierta de recibir la vacuna: «Siempre queda afuera la gente que no tiene acceso a los medios». Esta es la situación que comenzará a ser subsanada.

A su lado, Verónica Medina, una de las encargadas de visitar casa por casa, resumió su tarea en pocas palabras: «Te llena el alma. Sabés que es algo que estás haciendo por la otra persona y es muy lindo».