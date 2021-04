El próximo jueves y viernes, se vacunará a unos 4 mil concordienses

«Este martes se terminaron de vacunar a todos los mayores de 70 años y comenzamos a vacunar a adultos mayores de 68 y 69 años, y entre miércoles y jueves se irá bajando la edad», señaló el intendente Alfredo Fracolini desde el Centro de Convenciones donde se lleva adelante el operativo de vacunación contra el Covid-19. «Esta semana se aplicarán más de seis mil dosis» entre los tres días en que se dispuso la realización del operativo, señaló el jefe comunal.

El Presidente Municipal junto a la Dra. Fabiana Leiva, jefa de Epidemiología del Masvernat, la Dra. Susana Calvo, coordinadora Departamental de Salud, Dr. Mauro García, secretario municipal de Salud, Mauricio Alegre, coordinador de la Sala de Situación Covid, el Dr. Héctor Strassera, y otros integrantes del COES local, supervisaron el arranque de una nueva jornada de vacunación realizada este martes en la que se aplicaron 2200 dosis a adultos mayores de 70 años. «Salvo algunos casos puntuales que no respondieron al llamado y al mensaje con el aviso del turno, finalizamos con la vacunación de los mayores de 70 años en Concordia. Esos casos puntuales, los contactaremos para asignarles un nuevo día y completar el proceso de aplicar la primera dosis», señaló Francolini.

«Comenzamos a aplicar la vacuna a personas de 69, 68 y 67 años, y en estos días iremos avanzando en forma progresiva bajando la edad de las personas que se van citando», agregó. «Esta va a ser la semana que más dosis se van a aplicar, y es muy importante porque se vienen días de descenso de la temperatura y una ola creciente de contagios que estamos viendo en distintas localidades del país, por lo que poder atenuar la posibilidad de contagios o que transiten la enfermedad con menores riesgos, sobre todo en los grupos más vulnerables es prioritario en este trabajo en conjunto que llevamos adelante el Municipio junto a la Provincia, el Ejército, UADER, UTN y todo el equipo de voluntarios», expresó.

SEGUNDA OLA

A continuación el Intendente comentó que «en los últimos días hemos visto un incremento en los casos positivos diarios, no es aún un número preocupante, pero tenemos la experiencia del año pasado, que después de determinadas fechas hubo un fuerte incremento. Por eso, estamos atentos a lo que se pueda presentar en los próximos días, como resultado del fin de semana largo. Si bien en Concordia no tuvimos muchas fiestas clandestinas ni hechos preocupantes, notamos cierto relajamiento en la población que puede ser perjudicial. Por eso insistimos y reiteramos la importancia de seguir cuidándonos. Inclusive si ya se está vacunado, hay que seguir usando el barbijo, el alcohol en gel, evitar la aglomeración de personas y respetar el distanciamiento social», enumeró.

«A más de un año de la pandemia, ya todos sabemos cuáles son las medidas que tenemos que cumplir para cuidarnos. Es importante que lo sigamos haciendo, sobre todo ahora. No podemos dilapidar todo el gran esfuerzo que venimos realizando durante este tiempo. Todas las prevenciones posibles que tomemos en forma individual, serán beneficiosas para que no se disparen los casos de contagios, que no se vea afectado el sistema sanitario y no nos veamos obligados a tomar medidas restrictivas que nadie quiere tomar, pero en caso de ser necesario para cuidar la salud del conjunto de la población lo haremos», expresó el intendente Alfredo Francolini.