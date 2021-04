Se aprobó el aumento del boleto: $ 40 de ahora en más y $ 48 en julio

Esta mañana, en la sesión del Concejo Deliberante, se trató el pedido de la Cámara de Transporte Urbano de Pasajeros de aumentar el boleto de colectivos. El Frente de Todos decidió otorgar un aumento menor al solicitado, de $ 70 en un principio, dejando el boleto, que vale $ 30 desde fines de 2019, en $ 40 ahora y $ 48 en julio. El bloque de Juntos por el Cambio se opuso solicitando que el Ejecutivo municipal haga un aporte económico para morigerar la suba, pero el pedido no tuvo eco en el oficialismo. La suba fue otorgada por el voto de la bancada oficialista. A favor votaron los concejales Pablo Bovino, Cristina Guitar, Alicia Maldonado, Juan Domingo Gallo, Claudia Villalba y Gastón -Etchepare. En contra Felipe Sastre, Luciano Dell Ollio y Carola Laner, según pudo apreciar DIARIOJUNIO.

El debate comenzó cuando el concejal Felipe Sastre (JxC) manifestó su postura contraria al aumento objetando las presiones que ha ejercido la Cámara de Transporte a través de los medios de comunicación. En especial al bloque que integra. “No podemos permitir que a los concejales nos amedrenten, nos presionen y nos condicionen a través de los medios para defender intereses corporativos. Nosotros no respondemos a esos intereses; respondemos a la ciudadanía de Concordia”, indicó.

Además, reclamó que el aumento se discuta en una mesa multisectorial donde estén integrados los usuarios. Y, que, a su vez, esa mesa sirva para otras discusiones como la situación de la pobreza en Concordia que ha llegado al 49,5 % de la población según el Indec, como la generación de empleo o la presión tributaria.

En tanto, el presidente del bloque oficialista, Gastón Etchepare, dijo que se solidarizaba con el bloque opositor si es que se sintieron amedrentados por la prensa. No obstante, señaló que el primer pedido de la Cámara de Transporte Urbano era de subir a $ 70 el boleto único, a $ 50 el boleto para jubilados, a el boleto para los estudiantes y a $ 20 el seguro. “Consideramos que no era un momento oportuno para el aumento y así se lo manifestamos a los representantes de la Cámara en la primera reunión”, recordó.

“Escuchamos a las empresas, escuchamos a varios ciudadanos y sentamos nuestra postura en un debate”, remarcó. Y le plantearon como contrapropuesta un aumento escalonado en tres tramos, pero la Cámara pidió que no sea escalonado. No obstante, terminó aceptando en dos tramos. Etchepare dijo que nadie quiere un aumento, pero se debe pensar en todos los sectores. Incluyendo a los trabajadores de los colectivos y sus familias que dependen de ese sueldo. Por lo tanto, acordaron un incremento que les parece que no es exagerado dado que no es lo que propuso la Cámara en un principio.