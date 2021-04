El registro Civil recuerda que está vigente el sistema de turnos online

Mediante un comunicado la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Concordia informó que pone a disposición el sistema de turnos online para la solicitud de partidas de nacimiento para realizar con previa cita. El turno se debe solicitar en la página web https://www.entrerios.gov.ar/registrocivil

Para acceder al mismo, se debe seleccionar el tipo de trámite a realizar y luego la oficina más cercana a su domicilio para la realización del mismo.

Además se recuerda que los turnos son personales y deberá concurrir con toda la documentación necesaria el día del turno.

En caso de no poder acceder a la selección de un turno, porque el calendario no muestra horarios disponibles, se recomienda reintentar los días viernes luego del mediodía, momento en el que se rehabilitan nuevos turnos. La modalidad tiene como objetivo evitar se agoten turnos que luego no serán utilizados.

Respecto al trámite de ciudadanía se continúa trabajando con la misma modalidad, presentando una nota de pedido y se le otorga una fecha para retirará la tramitación.