En el Masvernat no descartan la necesidad de adoptar más restricciones si comienzan a aumentar los casos

Luego de un estudio publicado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que da cuenta del alto porcentaje de ocupación de camas de terapia en el AMBA, Mauro Dodorico, jefe de terapia intensiva del Hospital Masvernat, señaló esta mañana que hay realidades diferentes en el país. En Buenos Aires y Capital Federal hubo ocupación de camas cercanas al 95 % el fin de semana pasado. “Es preocupante”, indicó. Respecto de Concordia, dijo que no hay un número alto de casos aún. “Veníamos de tener números muy pequeños y han aumentado tres o cuatro veces el número de positivos por día. Eso en cuestiones epidemiológicas marca una tendencia y si tuvimos en el corto plazo ese aumento exponencial en números pequeños y en número totales, seguramente si se mantiene en el tiempo vamos a llegar a que el número total también sea alto”. Además, hay una elevada cantidad de contagios en la zona circundante que abarca a Colon, San José, Federal, Villaguay y Chajarí.

Más adelante, el medico expresó que están en permanente contacto con el COES local y el ministerio de salud de la provincia para adoptar medidas “más amigables o un poco menos amigable” pero que demostraron que, cuando la sociedad las cumple, ayudan. Dodorico no descartó que se puedan retomar esas medidas si se da un aumento exponencial de casos y empieza a subir la ocupación de camas para evitar que se sature el sistema de salud. “Aparte del número de camas que tenemos, tenemos un plantel médico que en su gran mayoría no pudo tomar sus vacaciones en forma completa y vienen trabajando con mayor carga horaria y la mayor cantidad y mayor cantidad de pacientes a cargo”, sostuvo en dialogo con ‘Tarea Fina’ (Radio Ciudadana- FM 89.7).

El medico comparó la tarea de sus colegas en medio de la pandemia con la de un plantel de futbol profesional que debe afrontar una gran cantidad de partidos en el corto lapso, aparece el cansancio y las lesiones y parte del plantel queda de baja. “En este caso pasa lo mismo. Empieza a aparecer cansancio psíquico o físico, puede generar patologías y la pérdida de un integrante del plantel medico en guardia, en terapia o en sala general más allá de los que pueden contagiarse de la enfermedad”, dijo.

Dodorico expresó que en muchas terapias intensivas del AMBA hay ocupación por patologías prevalentes no Covid. “A medida que se fueron retomando actividades se fueron retomando cierto tipo de atenciones. El de La Plata, por ejemplo, donde empezaron a hacer cirugías que habían dejado de hacer por la pandemia y todo aquel paciente que no se puede atender durante la pandemia de otras patologías que no tienen que ver con el Covid fue atrasando la situación e hizo que en los meses que han pasado por retomar esas actividades por esos casos y por traumas por accidentes debido a la circulación de gente por las rutas o a la circulación de gente por las noches”, indicó.

Dodorico aseguró que están en permanente contacto con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. El estudio que abarca al AMBA fue publicado este domingo por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). Allí comentan que se trata de un «estudio trasversal descriptivo con un muestreo de una vez por semana de UTIs públicas y privadas presentando los datos en forma voluntaria». En el mismo participaron un total de 22 instituciones públicas y 31 privadas y los resultados dan cuenta de la gravedad de la situación que atraviesa el país, inmerso en la segunda ola de coronavirus.

En total, la ocupación sobre un muestreo de 1.046 camas (alrededor del 10 % del total de camas UTI en todo el país), se encuentran ocupadas el 93 %, de los cuales el 57 % son pacientes con Covid-19, 78 % de ellos utilizando respiración mecánica. Existe una capacidad de expansión del 14 %, por lo que pueden ampliarse aún las camas para pacientes que presenten esta patología.