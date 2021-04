Alberto Fernández anunció una ayuda de 15 mil pesos para los sectores vulnerables

El presidente Alberto Fernández habló después de anunciar nuevas restricciones hasta el 30 de abril por el aumento alarmante de contagios de coronavirus y confirmó que el Gobierno va otorgar una suma de 15 mil pesos a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), a las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo y a los monotributistas de las categorías A y B durante los 15 días que duren las medidas.

También confirmó que los shopping van a estar cerrados todo el día, que va a revisar la política de descongelamiento de alquileres porque ya estamos en medio de la segunda ola y admitió que no le informó las medidas al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, porque verificó que habla con él, pero ese diálogo luego no se traslada a los hechos. «Esta medida no la consensué y me hago cargo», dijo el Presidente, que ya puede retomar sus actividades porque recibió el alta médica después de haber estado aislado por haber contraído covid leve.

El Presidente explicó que prefirió no anunciar el miércoles el apoyo a los sectores más vulnerables porque su intención era hacer eje exclusivamente en las nuevas restricciones que empezarán a regir a partir de las 0 del viernes. Los pormenores de la medida los dará la titular de la ANSES, Fernanda Raverta porque ése es el organismo a través del cual se canalizará la ayuda. Lo que hizo el Presidente fue anticipar el trazo grueso de la asistencia y a quiénes llegará.

«Durante 15 días, los beneficiarios de la AUH, las beneficiarias de la Asignación Universal por embarazo y los monotributistas de las categorías más bajas (a y b) van a acceder a un bono por de 15 mil pesos» dijo el Presidente en declaraciones a Radio 10.

Consultado sobre el apoyo a las restricciones, dijo «yo quise explicarles a los argentinos cómo son las cosas. Del mismo modo que un espacio político dice que tiene que investigar cómo se compraron las vacunas les digo que no hay ninguna irregularidad. Los gobernadores pueden comprar vacunas. Algunos lo intentaron, pero no tuvieron suerte porque la venta de vacunas está muy concentrada y a los laboratorios les conviene negociar con los estados nacionales».

«Hace falta que los argentinos entendamos el riesgo en el que estamos. Entiendo a los que se preocupan por el trabajo, pero el mundo está dado vuelta. Las medidas que propuse se están aplicando en todo el mundo. Reflexionen un segundo: no sé cómo me enfermé y estaba vacunado», dijo el Presidente y agregó: «Entiendan que debemos extremar los cuidados y que está visto que el momento de mayor exposición es el de relajación, cuando dos o tres amigos se juntan».

«No estoy para ganar una elección, estoy para cuidar a la gente. Ayer leía en una red social `cuántos quieren estar en los zapatos de Alberto Fernández´», dijo. Y agregó: «Digan lo que les plazca, mi compromiso es con los argentinos aunque me vea obligado a tomar medidas antipáticas». «Esto no es grato, pero más ingrato es ver al hospital Durand con tres cuadras de cola para hisoparse», dijo el Presidente.

Las clases presenciales

Como el anuncio del Presidente incluye la suspensión temporal de las clases presenciales hasta el 30 de abril a pesar de que el ministro de Educación, Nicolás Trotta; había insistido hasta el miércoles inclusive en mantenerlas, Fernández admitió que «he tenido discusiones dentro de mi mismo equipo con el ministro de Educación que creía que había que insistir con las clases presenciales. Pero a los maestros se les hace muy difícil trabajar con esos chicos que hasta que se intercambian barbijos», dijo. El ejemplo de lo que sucede puertas adentro de los colegios se lo puso uno de los tantos integrantes de la comunidad educativa con los que el Presidente dice que habla todo el tiempo, así como con otros sectores.

La relación Larreta

El Presidente admitió que no se comunicó con Horacio Rodríguez Larreta para anunciarle las medidas porque, dijo, no tiene sentido el diálogo si habla con él y después verifica que no se cumple lo conversado. «Esta medida no la consensué y me hago cargo», dijo. Y agregó: «No nos engañemos más. Las fotos que me mandaron de Palermo el fin de semana, ¿ustedes vieron alguna mesa que respete los dos metros de distancia?», se preguntó el Presidente y aclaró que los shopping van a estar cerrados durante todo el día. «Lo que se vio en el Unicenter el fin de semana es preocupante. Y a los shopping no van los adolescentes, van los adultos», aclaró.

Alquileres y desalojos

El Presidente dijo que lo primero que va a hacer cuando vuelva a la Casa Rosada es hablar con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi respecto del descongelamiento de alquileres. «Lo tenemos que rever porque la pandemia no terminó, dijo.

Las vacunas

Sobre las vacunas, dijo que este fin de semana van a llegar las de AstraZeneza. «Si cada argentino supiera el tiempo del día que le dedico a conseguir vacunas entenderían lo difícil que es y nunca dejamos de vacunar», dijo el Presidente.

Y agregó que «hay que seguir en ese tren. Hablan con una ligereza que asombra. Francia recién ahora ha podido agilizar su proceso de vacunación. Yo el martes tuve un extraño almuerzo virtual con el enviada del Presidente de EE.UU y le pedí por favor que el Gobierno interceda para que libere los lotes de AstraZeneca y para que nos ayude a negociar con los laboratorios porque los necesitamos».

El Presidente dice que es falso que se obsesionó con la recepción de la vacuna rusa. «Hasta con los hindúes negocié y seguimos negociando con Pfizer. Pero como hablar es gratis, todos dicen cualquier cosa».

Fernández contó que hasta la abuela de su hijo Estanislao estaba desesperada porque se vacunó con «la vacuna china» y creyó la noticia falsa de que le habían aplicado la que tiene sólo un 3 por ciento de efectividad, cuando en el país sólo se aplica la Sinopharm, que tiene una alta tasa de eficacia.

Las Fuerzas Armadas

El Presidente dijo que «lo que pasa en Brasil irradia en toda la región» y contestó un Tweet de Jair Bolsonaro en el que el mandatario brasileño se burla de los anuncios del Presidente y dice: «Toque de queda. Por primera vez el Ejército argentino saldrá a la calle para controlar el cumplimiento de las drásticas medidas anunciadas por el Presidente».

Fernández aclaró que en la Argentina las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior porque lo tienen prohibido por ley. Dijo que les está pidiendo ayuda para que instalen postas sanitarias. «Ni he declarado el Estado se sitio ni lo pienso hacer y las Fuerzas Armadas están para hacer lo que hacen muy bien: asistir en situaciones de catástrofe».

También le contestó a Bolsonaro el ministro de Defensa Agustín Rossi desde su cuenta de Twitter: «Las FF.AA argentinas no realizan seguridad interior. Desde el principio de la pandemia, la Sanidad Militar viene trabajando en la lucha contra la covid. Sólo prevención sanitaria, durante el día, concurriendo desarmados como en todas las acciones que hemos hecho durante la pandemia»

El fútbol

«Veo lo que pasa con los equipos argentinos y me preocupa. Los contagios se repiten. A nosotros el fútbol nos encanta, miré a Argentinos Juniors en cuarentena y sé que para los argentinos es una pasión, pero las autoridades deportivas tienen que actuar con mucha atención porque lo que está pasando acá es una muestra de lo que puede pasar si se sale del país, Tenemos un tiempo por delante para ver cómo evolucionan las cosas, pero si se sale de la Argentina habrá que extremar todos los cuidados», dijo el Presidente.