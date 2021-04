Francolini llamó a «extremar los cuidados» tras un «leve aumento de la curva» de contagios de Concordia

A través de un mensaje emitido en simultáneo por distintos medios de comunicación y las redes sociales de la Municipalidad, el Intendente Alfredo Francolini se refirió a la situación epidemiológica actual, puntualizó en el leve aumento de la curva que se viene registrando desde hace algunos días, y convocó a estar alerta y extremar los cuidados de prevención y cumplir todos Protocolos, para evitar tener que implementar nuevas medidas restrictivas.

Fue a través de un mensaje que se vió en la tarde de este jueves, la forma elegida por el Presidente Municipal para referirse al conjunto de la población respecto a la emergencia sanitaria en Concordia. «Junto a los integrantes del COES local seguimos atentamente el anuncio que realizó el presidente de la Nación Alberto Fernández», comenzó señalando Francolini. Para destacar su apoyo a «las medidas anunciadas por el Presidente para la región del AMBA que son muy importantes para frenar la propagación de los contagios a todo el país».

Luego, el jefe comunal brindó un detalle de la situación local, y señaló que «nosotros tenemos que seguir evaluando lo que está pasando en la ciudad de Concordia». A continuación detalló «los métodos preventivos que todos conocemos desde hace más de un año, el uso de barbijo, el uso de alcohol en gel, el lavado de manos, mantener el distanciamiento. Algo que vamos a seguir diciendo, pero no sólo tenemos que decirlo. Todos tenemos que cumplirlo», en un mensaje que reiteró a lo largo de su exposición.

PANDEMIA EN CONCORDIA HOY

«Quiero que todos los ciudadanos de Concordia conozcan cuál es la situación que tenemos hoy», dijo Francolini y entonces comentó que «hasta antes de Semana Santa, veníamos con datos diarios que no superaban el dígito. Desde entonces comenzamos a tener una suba de casos, 14, 16, 18, y esta semana tuvimos un promedio de 22 o 24 casos por día. No tenemos la situación que están viviendo otras ciudades de la provincia, ni la que está atravesando el país, pero si no nos cuidamos va a seguir subiendo la curva de contagios».

«Si los casos aumentan desmedidamente, estamos ante la posibilidad de que colapse el sistema sanitario», algo que «estuvimos muy cerca en el mes de enero», recordó. «No queremos aplicar nuevas restricciones, pero eso va a depender del comportamiento de todos y cada uno de nosotros», subrayó Francolini.

«Tenemos que reforzar los cuidados, extremar todo tipo de prevención. Tenemos que aprender a convivir con la pandemia y seguir cuidándonos», enfatizó.

«ESTAMOS ENTUSIASMADOS CON EL NIVEL DE VACUNACIÓN»

Luego destacó «el exitoso plan de vacunación». Y antes de anunciar que este viernes otros mil quinientos vecinos recibirán la dosis de la vacuna, confirmó que «ya tenemos más de 22 mil personas vacunadas, principalmente adultos mayores, personal de salud, policías, y otros sectores».

Al respecto cabe señalar que en la ciudad esta semana se va a lograr vacunar a todos los adultos mayores de 60 años que se inscribieron previamente, inclusive logrando establecer contacto y actualización de datos de aquellas personas que por diferentes motivos no pudieron ser vacunadas en los operativos previos, para así garantizar que todos aquellos que manifestaron su intención sean inmunizados por el Plan Rector de Vacunación.

«SEAMOS RESPONSABLES, CUIDÉMONOS»

Para finalizar su mensaje, el Intendente mirando a cámara reiteró su pedido de concientización y solidaridad: «Les pido a todos los concordienses que seamos responsables, que nos cuidemos, hagámoslo por nuestros seres queridos. Debemos equilibrar y saber convivir el cuidado de la salud con las actividades económicas, para volver a poner a Concordia de pie. No queremos aplicar nuevas restricciones, pero eso depende exclusivamente del comportamiento que tengamos y la responsabilidad social individual de todos y cada uno de nosotros», concluyó.