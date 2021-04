Desactivan una nueva noticia falsa sobre vacunación «espontánea» en Concordia

Ante información falsa que circula en las redes sociales sobre la posibilidad de que se realice una vacunación sin turno en el Centro de Convenciones, el COES local aclara que todo operativo de vacunación es con turno asignado y comunicación previa.

En este sentido se pide a la población que no se acerquen en forma espontánea al Centro de Convenciones ya que no se vacunará a nadie que no haya sido citado previamente.

Lamentablemente hay personas que quieren empañar el trabajo que realizan los equipos de Salud, inclusive generando riesgos sanitarios si se producen aglomeraciones.

Se reitera que este viernes no se realizará ningún operativo de vacunación en forma espontánea, por lo que se solicita a la población que no presten atención a mensajes falsos y sólo sigan los comunicados oficiales del COES local.