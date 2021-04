EL CONCEJAL ETCHEPARE DEBIÓ INTERNARSE EN EL MASVERNAT ANTE UN CUADRO DE COVID

Etchepare señaló en su cuenta de Facebook que «soy positivo de CV-19. En la noche de ayer tuve fiebre muy alta y muy baja saturación por eso decidieron intername, en el Hospital Masvernat donde me hicieron una placa y me salió neumonia bilateral».

«Gracias a Dios hoy estoy mejor ya sin aire asistido. Quiero agradecer a todo el personal de salud que me esta atendiendo con absoluto profesionalismo. Cuídense mucho no le deseo a nadie lo que estoy pasando. Gracias a mi familia y cada uno de uds. por las oraciones, los mensajes y muestras de afecto que me están brindando, los quiero de corazón», expresó el edil.