Prohíben la venta del test rápido para detectar Covid-19 en Entre Ríos

El Ministerio de Salud de Entre Ríos prohibió la venta de tests rápidos de antígenos para detectar coronavirus, que se estaban comercializando en farmacias de Paraná. Autoridades de la cartera sanitaria tomaron la decisión y la hicieron saber a través de la Circular 015, con fecha de este miércoles. Dueños de farmacias de Paraná confirmaron que tuvieron que devolver los que estaban en a la venta.

En la resolución se recuerda a los bioquímicos, tanto del ámbito público como privado, que realizan pruebas diagnósticas de Covid-19, la obligatoriedad de denunciar de manera inmediata la detección de pacientes sospechosos o positivos, para que las autoridades «puedan tomar las medidas oportunas, transparentes y basadas en las evidencias disponibles, que permitan mitigar la propagación de la enfermedad».

Se establece además que los productos para diagnóstico de pacientes no son de autoevaluación: «Deben ser realizados únicamente en condiciones e instalaciones adecuadas por profesionales de la salud idóneos y competentes, habilitados para tal efecto, para la correcta interpretación de los resultados, además no son productos de venta libre, por lo tanto, no se deben ofrecer, promocionar ni adquirir en farmacias, supermercados, ventas ambulantes, ventas a través de internet y/o redes sociales».

En ese sentido, la circular prohíbe de manera tajante «el uso y la comercialización en Farmacias de los Test Rápidos de Antígenos Covid-19 elaborado por HANGZHOU INMUNO BIOTECH Co-LTD». Luego faculta a la Dirección General de Prestaciones para que, a través del Departamento Integral del Medicamento, controle y sancione en caso de incumplimiento.