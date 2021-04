Tiene 90 años, ganó 170 millones en el Quini 6, pero no puede ir a cobrar porque está aislada

Este miércoles una entrerriana de 90 años ganó en el Quini 6 un pozo de $172 millones que deberá compartir con un familiar con quien jugó la boleta. Pero, por el momento, no puede ir a cobrar porque está aislada por coronavirus.

Su familia grabó el momento en el que comunicó la noticia y compartió el video en el portal de periodismo ciudadano de TN. La primera reacción de la mujer fue descreer de lo que le estaban contando y dijo “mentira”. Después emocionada exclamó: “Vamos a tener plata”.

La boleta ganadora se jugó en General Campos, una localidad entrerriana del Departamento San Salvador. Aunque no trascendió el nombre de la afortunada, se supo que a la boleta la jugó con un familiar que trabaja como peón rural en otra localidad.

«Estoy contento como vecino, como camposeño, porque es la segunda vez que se da que General Campos tenga la suerte de que caiga un premio mayor del Quni 6 y a una familia muy conocida de nuestra localidad, que siempre trabajó y muy allegada a todos. Ojalá que lo puedan disfrutar”, dijo un vecino.

La noticia revolucionó a toda la localidad en la que casi todos se conocen. “Anoche las redes sociales eran un desbande, se tiraban nombres, se saludaban, se desdecían. Hoy realmente se conoció quién era la verdadera ganadora del pueblo, compartida con un familiar de otra localidad”, contó.

Por último, relató que “la señora se enteró porque le avisaron” ya que ella no sabía los números que jugaba, no los recordaba debido a que era una boleta fija”. Hasta que no le confirmaron de la agencia que era su boleta, no lo supo”.

Los números con los que la mujer ganó el premio de La Segunda, una de las modalidades del Quini 6, fueron 06, 12, 10, 09, 45 y 19. El pozo estaba en $ 172.183.636,54.

Críticas por publicar el rostro de la ganadora

Entre las reacciones que generó el video subido por la propia familia de la ganadora a la sección de periodismo ciudadano de TN no faltaron cuestionamientos porque se exhibe el rostro de la señora.

Las críticas de usuarios de las redes sociales apuntaban a que no debían exponerse detalles ni imágenes de quienes ganan cifras millonarias, porque se los expone a ser víctimas de la inseguridad