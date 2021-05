Giano: “Algunos en Cambiemos empiezan a pensar en lo electoral y no en la salud”

El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano (Frente de Todos-Concordia) describió la realidad de Concordia ante el avance de la segunda ola de coronavirus, defendió las medidas del gobierno provincial y criticó a la oposición

Giano sostuvo que “desde el comienzo de la pandemia Concordia pudo construir una barrera sanitaria responsable, la población en general comprendió la gravedad de la situación; los hospitales que son los mismos de antes de la pandemia y el trabajo municipio, provincia y Nación fue bien articulado y hasta hoy se pudo sobrellevar esta crisis de buena manera pero la realidad muestra que se ha aumentado la contagiosidad y la circulación del virus con las nuevas cepas, y empieza a haber problema con la ocupación de camas Covid fundamentalmente”.

Aunque destacó que “gran parte de la población se ha vacunado y hay cierta tranquilidad” también lamentó que “sigue habiendo fiestas clandestinas y gente que no ha comprendido la gravedad de la situación”. Ante esta situación, condenó “a quienes organizan este tipo de fiestas porque hoy según los expertos las nuevas cepas afectan a menores de 60 años, ayer falleció una chica de 31 años en Concordia, con lo cual ya no es la misma situación que meses atrás, y tampoco hay una certidumbre en cuanto a la finalización de esta pandemia, con lo cual más allá de que se pueda vacunar, las medidas de responsabilidad social e individual las vamos a tener que seguir manteniendo”

Asimismo, acordó con la necesidad de establecer multas más severas y consideró que “el trabajo de la Justicia Federal y provincial ante la violación de los decretos del presidente o del gobernador, y se actúa de forma inmediata cobrando las multas de forma inmediata, es un principio de solución para que se den cuenta que no es gratis violar la normativa en esta situación que es histórica y que es realmente de emergencia sanitaria”.

Consultado por las restricciones que se tomaron este domingo con la suspensión de clases en algunos Departamentos de la provincia, Giano sostuvo que “el gobernador siempre ha tomado medidas en base a los datos de la realidad, en base a lo que desde el Coes le van impartiendo y marcando, y hasta hoy se puede ver que en Entre Ríos en las escuelas no se dan la mayoría de los contagios, lo que ocurre es que cuando se produce la saturación de las camas y la contagiosidad aumenta de una manera peligrosa en ciudades de la provincia hay que tomar medidas que paralicen la circulación transitoriamente, y cuando hay clases presenciales hay una movilidad importante de personas, de padres, alumnos, docentes, transportes, y evidentemente por eso se decidió por esta semana restringir la presencialidad para ver si de alguna manera se frena la circulación”.

Remarcó que “también siguen habiendo restricciones horarias, hay restricción para la práctica de deportes, en Paraná comienza el horario corrido del comercio” y opinó que “son medidas que se van a tener que seguir tomando, en el mundo pasó lo mismo que se van abriendo y cerrando y se van analizando en base a la continuidad del riesgo epidemiológico y si mejora la situación se permitirán la clases presenciales nuevamente”.

En este contexto, consideró que el planteo del diputado Esteban Vitor para que el gobernador deje de seguir las normativas de Nación para sostener la presencialidad en las escuelas, “tiene que ver con una cuestión electoral” y sostuvo que “hace 15 días el gobernador resolvió que en Entre Ríos las clases continúen presenciales, pese a que el presidente las suspendió en el AMBA, y lo que hace ahora el gobernador es tomar medidas de acuerdo a la autonomía que tiene como gobierno provincial, siempre articulando con la Nación y con los intendentes, y los propios intendentes han salido a apoyar la determinación”.

“Claramente lo que pasa es que en Cambiemos algunos empiezan a pensar en lo electoral y no responsablemente en lo que tiene que ver con el cuidado, con la salud de los entrerrianos y entrerrianas, con la prevención, porque no tienen responsabilidad de gestión. Cuando uno no tiene responsabilidad de gestión es más propenso a hacer declaraciones que no se ajustan a la realidad”, analizó.