2 MIL NUEVOS CONCORDIENSES RECIBIERON LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

En la mañana de este miércoles el intendente Alfredo Francolini junto al Comité Operativo de Emergencia Sanitaria local, supervisaron la realización de una nueva jornada de vacunación en el Centro de Convenciones en la que se aplicaron 2000 primeras dosis de Sputnik V a personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo, y a mayores de 60 que no se habían inscripto con anterioridad.



«Celebramos un día más de vacunación, sobre todo por la situación que se está viviendo en la ciudad donde los casos vienen aumentando diariamente de forma preocupante», señaló el Presidente Municipal. «La vacunación para nosotros es otra manera más de prevención así como las tantas que venimos recomendando hace más de un año, principalmente el uso de barbijo, la higienización de manos y mantener la distancia”, dijo Francolini.

“Como dijo el Intendente estas jornadas de vacunación ayudan a mitigar el efecto de la pandemia. No tenemos que descuidar los cuidados personales que tenemos que tener para tratar de pasar el invierno de la mejor manera posible y no tener que tomar nuevas acciones con respecto a restringir la circulación en la ciudad, que es a lo que no queremos llegar”, dijo por su parte el secretario de Salud de la Municipalidad, Dr. Mauro García.

Sobre el operativo de vacunación el profesional de la salud resaltó: “Logramos un buen grupo de trabajo entre lo que es el grupo de Salud de Provincia, de los hospitales, el grupo de Salud del Municipio y las demás instituciones que nos acompañan siempre. Nosotros apostamos a este trabajo articulado. Lo importante además de la aplicación de la vacuna es la contención que se le da a la gente que viene. Nos pone muy contento”.

Ante el avance de la segunda ola, García reiteró que “le pedimos encarecidamente a la población que no se olviden de seguir cuidándose, evitar reuniones innecesarias en lugares cerrados, no ventilados y sin protección personal, tampoco compartan elementos personales, ahí es donde está el foco de los contagios”.

SENSACIÓN DE ALEGRÍA POR RECIBIR LA PRIMERA DOSIS



Rubén fue una de las personas que recibió la dosis de vacuna Sputnik V este miércoles y en este contexto demostró su alegría. “Llegó el día tan esperado. Realmente me encontré con una atención espectacular, la gente de salud muy amable y es una tranquilidad que uno necesita tener”, dijo el hombre.

“Es una sensación de alegría la que tengo”, destacó Pedro quien se vacunó junto a su mujer Marta quien dijo que “esto es una tranquilidad. Profundamente quiero agradecer a los trabajadores de salud y al Intendente, la atención fue excelente, muy buena predisposición desde que entramos hasta que salimos”.

Por último, es importante recordar que quien no se anotó puede hacerlo ingresando a www.entrerios.gov.ar/vacunate , para así ser citado dentro del Plan Rector de Vacunación. Si ya se inscribió y aún no fue llamado, sólo debe aguardar que a medida que llegan nuevas dosis a la Provincia, se ponen en marcha nuevos operativos de vacunación.