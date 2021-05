“Tanto Aldana como Marina eran chicas sanas y este COVID maldito se las llevó”, mencionó una ex pareja

Víctor Forni, ex pareja de Marina y padre de sus hijos, comentó que tanto la joven como su hermana Aldana – fallecida durante los primeros días de este mayo – “eran chicas sanas y no tenían enfermedades prevalentes”.

En declaraciones radiales, detalló que “Aldana tenía 21 años, era fuerte, una chica estudiosa que había terminado hace poco la secundaria”, y Marina “tenía a lo sumo – como todos – un resfrío por el cambio de tiempo, algo común”.

“Aldana falleció porque se le colapsaron los pulmones, según me explicaron en el hospital y ayer (lunes) a la tarde, Marina había tenido un broncoespasmo”, detalló. Ya durante este martes, “cuando estaba en la radio, por empezar un programa tuve dos llamadas perdidas de “Chiquito”, el padre de Marina: no lo quise atender porque lo ví y me largué en llanto porque suponía los motivos”.

Forni comentó que por la muerte de Marina Güida, de 29 años y estudiante, “dos criaturas se quedaron sin mamá”. Ahora “yo con ayuda de su familia tenemos que salir adelante y explicarles porque no es que son bebés, que no entienden”.

“Mía, la nena de 6 años, lo asumió como pudo; bastante bien”, expresó. Subrayando que “lo que sí me está costando mucho es Andrés, de 11 años, que era muy apegado con la madre y él ya entiende”.

“Hoy (martes) en el entierro no podíamos estar, nadie, no podíamos dejar de llorar, no hay consuelo; porque era una madraza y tenía todo para hacer lo que quisiera de su vida”, aseveró.

Por último, Forni comentó que “uno trata de hacer bien las cosas, cumplir los protocolos, ellas se cuidaban un montonazo”, pero “por una mínima cosita que se rozó Aldana se contagió, luego su hermana Marina”.

“En el hospital hicieron todo pero no pudieron salvarlas: cada vez se viene más fuerte el COVID y este mensaje es para que aquellos que lo menosprecian y creen que esto es una gripe”, remató. Destacando “que este COVID maldito dejó a dos hijos sin su madre: tomen conciencia”.



Fuente: Nada que Perder – LT 15