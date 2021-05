Turismo: «Vamos a tener que devolver plata que no tenemos»

El Gobierno decidió suspender el feriado puente que estaba previsto para el lunes 24 de mayo con el argumento de que busca “desincentivar la circulación” en el marco de la segunda ola de coronavirus que azota al país, lo que generó la reacción del sector del Turismo, el vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (Centur), Sebastián Bel, rechazó la medida, ya que entiende que «el sector no es fuerza de contagio». Además afirmó que la suspensión implica la devolución de dinero que en muchos casos el empresario ya gastó por la situación actual. «Si la seña fue con tarjeta ya nos cobraron hasta el impuesto». El dirigente aseguró que «ayer a la tarde ya comenzaron a caerse las reservas porque muchos empleados se enteraron que tienen que trabajar el lunes 24».

Bel indicó: «Nosotros estamos muy mal y muy preocupados, porque la situación del prestador de servicio turísticos de Entre Ríos es crítica, ya tomó reserva, ya cobró una seña y después de lo que hemos vivido por la pandemia en muchos casos se consumieron las señas y ahora vamos a tener que empezar a devolver recursos económicos que no tenemos. Así que no solo vamos a perder de ganar sino que nos vamos a empeñar porque ya venimos muy mal».

En el dirigente explicó el espíritu de los fines de semana largo y además le habló a las personas que en las redes sociales critican al sector turístico por querer trabajar en pandemia. «Cuando la gente lee en las redes sociales notas de turismo opina de forma negativa porque no conoce el tema. Por eso es bueno contarle que el fin de semana largo del 24 de mayo mueve en el país entre 800.000 y un millón de personas. Es un fin de semana tranquilo si se comprara con Carnaval o Semana Santa que movilizan 3 millones de personas. El fin de semana largo de mayo moviliza a un público que hace más compras y consume más porque es el que puede viajar más veces en el año. Es un factor que transfiere recursos en pymes de turismo. Por eso se crearon los fines de semana largo allá por 2010».

Bel aseguró que el sector no tiene nada que ver con la segunda ola de Covid-19. Para el dirigente «la segunda ola comenzó antes de Semana Santa. El gastrónimco y hotelero trabajan muy bien bajo protocolos. Si usted va Paraná o cualquier lugar va a ver todos trabajando bajo protocolos. Nosotros no somos la fuerza de contagio. Los contagios se dan en otros lados: fiestas clandestinas, movilizaciones», y añadió: «Lo más fácil es decir el 24 no es feriado».

Sobre la posibilidad de pasar el feriado de mayo al 13 de agosto, Bel sostuvo que es una versión. Pero aseguró que «tampoco nos sirve ya que el 17 de agosto que es feriado se transformaba en puente, pero la problemática es que hay sectores que ya cobraron las reservas y las consumieron. Y si cobró con débito o créditto ya pagó impuesto y va a quedar IVA a favor. Es todo un problema. Si lo hubieran hecho antes no tomábamos reservas y no generamos más problemas».