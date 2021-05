Unos 300 concordienses se vacunaron en el DIAT del barrio Los Pájaros

Este jueves se realizó una doble jornada de vacunación contra el coronavirus. Por un lado se realizó el ya habitual Operativo de Vacunación en el Centro de Convenciones, pero además se descentralizó la acción llevándola a la zona noroeste de la ciudad, en el DIAT del barrio Los Pájaros, abarcando a ocho barrios de la zona y llegando a vecinos de sectores vulnerables garantizando el acceso a todos.

El intendente Alfredo Francolini junto al jefe de Gabinete Fernando Barboza, el secretario de Salud Mauro García y la coordinadora Departamental de Salud del Gobierno Provincial Susana Calvo, junto a la directora del DIAT María Romero, supervisaron la realización del operativo que fue exitoso llegando a vacunarse a más de 300 vecinos que no habían tenido acceso a la inscripción online.

«Junto al Intendente veníamos planificando este abordaje que hoy se pudo llevar a cabo. Decidimos llegar a esta zona porque hay mucha gente que no tiene acceso a hacerlo de otra manera”, señaló al respecto el secretario de Salud de la Municipalidad, Mauro García.

supervisaron la jornada de vacunación contra el coronavirus, en el DIAT del Barrio Los Pájaros. Trescientos vecinos de los barrios Los Pájaros, Agua Patito, Villa Cresto, 8 de Diciembre, Capricornio y Fátima II fueron inmunizados.

Se concretó con éxito el abordaje territorial de vacunación contra el Covid-19 en el DIAT del Barrio Los Pájaros donde personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo, y a mayores de 60 recibieron la primera dosis de la Sputnik V.

«Para la vacunación hay que inscribirse en una página del Ministerio vía online y está claro que no todos tienen el acceso para hacerlo o no todos pueden hacerlo correctamente. Por eso estamos realizando también jornadas de verificación de datos. Y salimos al terreno a buscar a los vecinos mayores de 60 años y a los que tienen entre 18 y 59 años con patologías de riesgo como lo indica el Plan Rector, que no se han vacunado para que reciban su dosis», precisó García.

«CELEBRAMOS QUE SE DÉ ESTA POSIBILIDAD»

«La semana pasada fui convocada por el COES Local con la propuesta de descentralizar la vacunación y realizar el centro operativo en el DIAT, lo que fue una gran alegría poder ser parte de esta campaña», comentó al respecto la Coordina del DIAT Los Pájaros, María Romero. «Nuestro dispositivo es de abordaje territorial y trabajamos siempre sobre el lineamiento de la restitución de los derechos, así que más que contentos, recibimos esta propuesta para esta población que por la distancia o por otros factores, pueden quedar excluidos de esta posibilidad, y hoy demostramos que la decisión es que nadie quede excluido», enfatizó.

«Desde el primer momento se recibió con total alegría la noticia tanto a nosotros como Dispositivo como a los efectores de Salud del territorio porque realmente estamos atravesando todos por esta problemática y bien sabemos cuáles son las realidades de nuestra comunidad”, agregó Romero y señaló que el trabajo territorial de inscripción lo hicieron con los trabajadores de los Centros de Salud y con los referentes de los barrios. “Tratamos de llegar a la mayor población posible”, dijo.

«GRACIAS AL OPERATIVO MI ABUELO SE VACUNÓ»

Esa fue la frase que expresó Abril quien acompañó a su abuelo de 69 años al operativo de vacunación. “La atención fue correcta. Mi abuelo no camina, está en silla de ruedas y se hace muy difícil trasladarlo, pero nos ayudaron y al estar cerca es más fácil”, expresó la joven.

Del mismo modo, Marina manifestó su alegría y consideró que “fue excelente todo. Llegué hace un ratito, hice la fila, me llamaron, entré y me vacunaron”. A su vez, elogió el operativo porque “es importante por la cercanía y por el trabajo que hace el DIAT en el barrio”.

Petrona, quien recibió su primera dosis contra el coronavirus, también opinó que el operativo fue «espectacular. Todo el personal de salud fue muy amable. Me atendieron muy bien. Gracias al Intendente por hacer estas cosas”, dijo la mujer.