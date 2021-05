Cruzada solidaria para que la joven que fue apedreada en el Puente Alvear pueda operarse la vista

A través de una venta de pollos, amigos, familiares y vecinos llevan adelante la cruzada solidaria para ayudar a que Melina pueda operarse. La joven resultó seriamente afectada en su visión, luego de recibir un piedrazo en el Puente Alvear.



“Los invitamos a todos a sumarse a esta cruzada solidaria para ayudar a Meli a recaudar fondos para su operación”, reza la invitación prevista para este domingo 16 de mayo.



Como se informara oportunamente, el pasado 29 de marzo, Melina iba a bordo de un colectivo de la línea 6, cuando – al pasar por el Puente Alvear – sufrió el impacto de una piedra en su ojo. Desde entonces, viene sometiéndose a tratamiento e intervenciones para poder recuperar su visión.

Por aquellos días y en diálogo con Diario Río Uruguay, Melina, contó que “yo iba parada y sentí un golpe muy fuerte”, por lo que “habrá sido con una gomera o algo así”. Al acercarse al vehículo, el proyectil “no rompió ningún vidrio, pasó por la ventana y me pegó en el ojo derecho”, por lo que “caigo hacia atrás por la fuerza del impacto, empecé a sentir un dolor intenso en toda la cabeza y, al ver esto, la gente del colectivo se paró a ayudarme” detalló.

En su momento, Melina fue asistida en el Hospital Carrillo, donde “me atendieron inmediatamente cuando vieron que tenía mucha sangre en la cara, porque me había hecho dos cortes en el ojo”, explicó.

Sin embargo, luego “tuve que ir muchas veces al oftalmólogo” dado que era necesario que “sane un poco para que se viera mejor” la gravedad de las heridas. Los profesionales “hicieron muchos estudios y pudieron encontrar que se me había roto el cristalino del ojo” que, “al romperse, larga un líquido que me está produciendo cataratas, tengo mucha inflamación y muchas otras cuestiones que no entiendo”, precisó.

Según explicaron desde su círculo, la joven ya se operó pero debe seguir realizándose intervenciones quirúrgicas “urgentes”.



“No puede seguir esperando con la burocracia del seguro”, afirman los organizadores de la cruzada solidaria.

En efecto, el próximo domingo – 16 de mayo – “se estará realizando una venta de pollos” para ayudar a Melina “a que llegue a reunir el dinero que hace falta”.

El lugar de retirada será el Club Juventud Unida, de Benito Legerén. Y para poder ayudar hay que comunicarse con los números: 3456434389 / 3454139846 / 3455282657 o 3454332640.