“Faltó que me digan “llévela al fondo y entiérrela ahí” dijo la hermana de la mujer fallecida en La Bianca

En el medio del dolor habló Verónica Zambón, la hermana de Fabiana; la mujer que falleció víctima del COVID durante las primeras horas de este martes en su departamento del barrio La Bianca.



En declaraciones radiales, la familiar confirmó que “mi hermana tenía un cuadro de obesidad, diabetes e hipertensión y tanto su marido como su hijo habían dado positivo de coronavirus, luego de hisoparse”.



Falleció por COVID durante la madrugada en su departamento y recién al mediodía pudieron retirar el cuerpo

“Como ella era contacto estrecho y conviviente, la daban por positivo”, agregó. Subrayando que “hasta los vecinos los asistían con comida y acompañaban”.



Este martes “a las 3 o 4 horas, más o menos me llama mi sobrino en un grito desesperado, diciéndome que su mamá había muerto”. Incluso los vecinos fueron los primeros en llamar al servicio de emergencia 107.

“Yo los llamé al 107 pero la chica me dijo que ellos no podían hacer nada porque – como Fabiana había fallecido dentro de su domicilio – le correspondía a la Policía”, puntualizó la familiar.

La mujer, desesperada, al no poder ingresar a la vivienda afirmó que “tenía que hablar con mi sobrino por la ventana”, mientras aún el cadáver estaba en el interior.



Verónica contó que decidió ir a la Jefatura Departamental de Policía, para poder hacer algo ante semejante cuadro. “Ellos me dicen que no podían ir porque no tenían el protocolo para ingresar”, mencionó.

“Me encontré con una situación en la que no estamos preparados y le puede pasar a cualquiera”, agregó la hermana de la persona fallecida. Destacando que “no había comunicación entre la policía, el hospital, el 107 y hasta en la comisaría Sexta; donde nos dijeron lo mismo”.



Aún sin respuestas, alrededor de las 10:30 horas “entre que fuimos y venimos, finalmente llegó la policía a la vivienda y fueron a buscar al médico forense para constatar que la persona estaba muerta”, mencionó Verónica.

“Cuando llegó el médico forense, juro por Dios que me dio lástima porque llegó con un trajecito de friselina; de esos que le ponemos a los nenes para que pinten”, detalló. Subrayando que “no lo podía creer, lo miré y le pregunté “¿Vos vas a entrar así?”.

Siempre según su relato, “se ve que lo llaman de la Policía y le dicen que espere, para buscarle otro mameluco; pero para esto una vecina le prestó unas gafas de acrílico para que se ponga y pueda ingresar donde estaba mi sobrino, mi cuñada” y el cuerpo de la víctima.

Verónica explicó que una vez cumplido ese paso, “ya cambió todo, se aceitaron los trámites pero toda la negligencia previa y la falta de comunicación es grave porque no estaban preparados”.

“Vos el año pasado lo veías en Perú a una cosa como esto: me faltó que me digan “señora, llévela a su hermana al fondo del departamento y entiérrela ahí”, denunció.



Finalmente, y después de todo ese periplo, el cuerpo fue retirado cerca del mediodía del departamento ubicado en el barrio 708 Viviendas de La Bianca. “Personal de la Funeraria Olivos vino con todo el protocolo y los elementos para ingresar al lugar”, puntualizó la familiar de la víctima.

Verónica cerró informando que su hermana “tenía 51 años, junto a su familia se encerró, se aislaron, se cuidaron y a pesar de sus problemas anteriores, en 4 o 5 días el coronavirus me la llevó”.



Fuente: Nada que Perder – LT 15