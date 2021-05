Macri aseguró que pagó su vacuna contra el Covid-19 «para liberar otra en el país»

El ex presidente Mauricio Macri salió al cruce a las críticas que le hicieron desde el oficialismo por haberse vacunado contra el Covid-19 en Estados Unidos, después de haber asegurado que no lo iba a hacer hasta tanto no fuera inoculado el último de los trabajadores de salud que trabajan sin descanso para combatir la pandemia de coronavirus. Además, disparó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por gestión económica durane su gobierno.

«Pagué mi vacuna para liberar otra en mi país», aseguró a Cadena 3 el dirigente de Juntos por el Cambio, y explicó: «Esperé que se vacunaran todos los que tienen comorbilidad. Yo tengo 62 años, me tocaba turno. Estando en un congreso en Miami, el tipo que hablaba antes de mí me contó que fue a vacunarse a la farmacia, a dos cuadras. Y dije: ‘Camino dos cuadras, la pago y libero una vacuna en mi país’».

«Me hubiera gustado comprar muchas vacunas», siguió el ex mandatario argentino, y criticó al gobierno de Alberto Fernánez por la gestión de la pandemia: «Nadie explicó por qué no vinieron al país las 13 millones de vacunas de Pfizer, ni por qué se tomó la mínima cantidad de dosis de Covax, ni qué pasó con las de AstraZeneca. El sentido común es comprar todas las vacunas posibles. En Estados Unidos, la gente está toda en la calle».

Consultado sobre los millonarios créditos que le dio a la Argentina el Fondo Monetario Internacional (FMI), Macri dijo que «el préstamo del FMI reemplazó la deuda que ya teníamos», aseguró que Cristina «aumentó entre 70 y 80 mil millones de dólares la deuda», y explicó: «La deuda es hija del déficit fiscal: ella recibió un 4% de superávit y dejó más de 5% de déficit. En ese caso, o tomás deuda o hay inflación. Nosotros bajamos el déficit a un 0,5%».

«Toda esa deuda llegó en un momento en que nadie nos quería financiar», destacó el fundador del PRO, y señaló: «El 90% de la plata del FMI fue a parar a deuda que teníamos. No hay país que haya tenido éxito que no haya puesto por delante la libertad, la apertura económica y el progreso tecnológico. Y el kirchnerismo hace todo lo contrario».