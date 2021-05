Covid en Entre Ríos: “Las medidas de restricción evitan muertes”, planteó Berbara

El director de segundo y tercer nivel de atención de salud de Entre Ríos, Carlos Berbara, brindó un panorama de la situación epidemiológica de la provincia y de las expectativas ante las nuevas medidas restrictivas.

En declaraciones, Berbara sostuvo que “lo más preocupante tiene que ver con variables muy concisas: una es el crecimiento de casos que venimos por encima de los 500 casos diarios en promedio y la otra es el tiempo que esto lleva transcurriendo, que supera los 21 días. El otro aspecto es la ocupación de camas de terapia intensiva que viene en un progresivo crecimiento, se comenzó con números preocupantes del 60 al 70% a nivel provincial y hoy ya estamos entre un 75 y 80% en las cuatros zonas geográficas sanitarias de la provincia”.

Agregó que “también la movilidad social preocupa porque se ve la incidencia directa en el crecimiento de casos”.

En este contexto, dijo que “el tema de los insumos desde el principio de la pandemia ha sido un desafío a nivel mundial y no escapamos a esa situación; hoy claramente el oxígeno y la medicación de anarco sedación indispensable para intubar a un paciente, y otro de los grandes factores que está en discusión tiene que ver con el agotamiento del recurso humano que es la variable más finita del trabajo sobre la pandemia”.

Sobre este último punto, planteó que “el recurso humano lleva muchos años de capacitar y especializar en estas áreas y ya lleva más de un año trabajando con una intensidad realmente importante, lo que va marchando una limitante en el sistema de salud, ya que por más que se crezca en camas y respiradores quienes administran ese recurso son los trabajadores”.

Consultado por la eficacia de las medidas tomadas en nueve días, dijo que “se espera que tengan impacto positivo para bajar la ocupación de camas pero no depende solamente de las medidas. Hubo un acierto en este punto del gobierno de Entre Ríos de solicitar que esto sea a nivel nacional, porque la pandemia está poniendo en situación critica a todas las provincias y si no persistimos con las medidas locales la ineficacia ya quedó demostrada”. “Después hay otra gran variable que esperamos que se cumpla en los próximos días que es el control del cumplimiento de las medidas, haciendo responsable directamente a aquellos que no cumplan porque están generando un gran perjuicio para el esfuerzo que hará toda la sociedad”, reflexionó.

Respecto de la continuidad de la vacunación, Berbara sostuvo que “se va a intensificar para poder superar muy por encima las más de 300.000 dosis que llevamos aplicadas en Entre Ríos, con un desembarco importante de todo el espectro de vacunas y se pretende acelerar la vacunación para llegar a los días más crudos del invierno con un porcentaje importante de vacunados”.

Asimismo, destacó que “la llegada de vacunas a la provincia sigue teniendo un flujo muy importante, se recibieron cerca de 400.000 dosis y distribuidas con lo cual hay un promedio de 90.000 que ya están instaladas en los freezer de cada una de las comunidades para avanzar con el plan en estos días”.

Según el Monitor de Vacunación, las dosis que llegaron a la provincia son 397.503 y las aplicadas son 308.721. Consultada por las vacunas que no se aplicaron, sostuvo que “esto tiene una demora en la distribución y la diferencia la tiene el registro: es mucho más rápida la capacidad de aplicación de las dosis en cada una de las comunidades que el registro que se hace a nivel informático de esas vacunas aplicadas. Eso es lo que genera esa diferencia”.

Agregó que “hay comunidades, como Paraná donde se van colocando cerca de 1.000 dosis por día en los tres lugares de vacunación, y eso es similar en cada Departamento de la provincia, con un número superior a las 4.000 dosis aplicadas por día aproximadamente en la provincia”. Explicó que “de los tres lugares en Paraná se distribuye a los centros de salud una menor cantidad de dosis para la campaña de vacunación de ese día”.

En consonancia con esto, informó que “la vacunación contra la gripe está avanzando en un ritmo mucho más vertiginoso porque hay que contar con la posibilidad de vacunarse en el ámbito privado, en las obras sociales y las farmacias particulares que venden estas vacunas, lo que hace que la comunidad tenga un acceso mucho más directo. La campaña contra la gripe va mucho más rápido que la campaña contra el Covid y contra la neumonía también se aplica la vacuna”.

En otro orden de cosas, consultado por la afectación psicológica y emocional de las restricciones, Berbara apuntó que “es uno de los desafíos más críticos y más importantes del abordaje de la pandemia y de las medidas de prevención y protección. A eso hay que diferenciarlo claramente; estas medidas evitan muertes, si podemos dimensionar el objetivo de las medidas se puede dimensionar mejor quizá, la repercusión emotiva o emocional que las medidas puedan conllevar”.

“Claramente se reconoce el esfuerzo económico y laboral que está haciendo la comunidad pero a eso hay que ponerle por delante el objetivo que se persigue con estas medidas que es disminuir la cantidad de muertes en nuestra comunidad. Desde esa perspectiva, quizás el impacto psico emocional sea menor o pueda ser mejor administrado. Pudiendo entenderlo de esta manera, se espera que las angustias que conllevan estos períodos de encierro encuentren vías de solución más efectivas”, concluyó.