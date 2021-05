En Concordia ya se hacen hisopados en centros de Salud

La medida tiene por objeto descomprimir la demanda de asistencia en la carpa sanitaria ubicada en el hospital Delicia Concepción Masvernat y poder brindar una atención más rápida que ayude a detectar casos positivos de Coronavirus.



En ese sentido se señaló que, además, se están realizando hisopados tanto en los hospitales Ramón Carrillo y Felipe Heras como en los centros de referencia La Constitución y La Bianca. También los establecimientos de atención primaria provinciales La Criolla y Nueva Escocia así como el municipal Osvaldo Magnasco. De esta forma, se recomendó a los vecinos asistir al efector de salud más cercano a su domicilio.



Asimismo durante el encuentro se informó también que en las últimas semanas se intensificaron las acciones y la coordinación del sistema de salud ante la situación que se complejiza día a día por el constante crecimiento de casos positivos de #Coronavirus, con la circulación de la variante de «Manaos», y mayor cantidad de pacientes que requieren atención dedicada.



Finalmente, desde el COES insistieron en la importancia del uso de barbijo en la vía pública, higienizarse las manos, mantener ventilados los ambientes cerrados, cumplir todas las medidas y los protocolos de prevención ya conocidos como evitar las salidas y actividades no necesarias, y no asistir a reuniones sociales o fiestas no permitidas.

