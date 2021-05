Más vacunados en Concordia y mañana habrá otro abordaje barrial

Esta mañana, en el Centro de Convenciones 2000 concordienses recibieron la segunda dosis de la vacuna Sinopharm; entre ellos a mayores de 60 años, adultos de los grupos de riesgo de 18 a 59 años y personal de las fuerzas de seguridad y docentes.



Además, se realizó la validación de datos de las personas que fueron vacunadas con la primera dosis de Sinopharm antes del 5 de mayo, que no son personal estratégico y no habían sido citados aún parar recibir su segunda dosis.



Por otro lado, en la Clínica del Deportista se desarrolló la inscripción territoral obligatoria a mayores de 60 años y adultos de 18 a 59 años de los grupos de riesgo, que no han recibido aún su primera dosis de los barrios de zona sur: María Goretti, El Molino, Tiro Federal, Gruta de Lourdes, ex Aero Club.



