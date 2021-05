El COES no vacunó a los concordienses que no presentaron certificados

Este viernes en el Operativo de Vacunación que se realizó en el Centro de Convenciones, muchas personas no fueron vacunadas porque no presentaron el certificado médico. Desde el COES recordaron que no se vacunará a nadie comprendido en la franja de 18 a 59 años de edad que no presente Certificado Médico.

“Todas las personas de 18 a 59 años con factor de riesgo al momento de recibir su primera dosis de la vacuna, deben presentar en forma obligatoria su certificado médico”, señaló el secretario de Salud Dr. Mauro García. “Quien no tenga certificado médico no será vacunado. Esto no es una decisión local, son las directivas del Plan Rector de Vacunación a nivel nacional”, puntualizó.

“Ha sucedido que algunas personas se inscribieron en forma online y quizás en forma involuntaria cometieron un error al momento de anotarse, entonces el sistema los registró con factor de riesgo. Pero sino tiene el certificado médico donde conste la condición o patología que declaró al momento de inscribirse, no será vacunado”, subrayó García.

Por su parte la Dra. Susana Calvo, coordinadora Departamental de Salud, indicó que “en esta etapa se está vacunando a mayores de 60 años, estas personas no deben presentar nada especial, sólo su DNI. Y a personas de 18 a 59 años de los diferentes grupos de riesgo. Estas personas sí deben presentar el Certificado Médico, es algo que al momento de inscribirse online se especificaba en el formulario, la importancia de contar con el certificado que avale la patología declarada”.