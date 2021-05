Desde el IOSPER aclaran que están buscando soluciones para evitar un corte en la atención médica

Desde el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), aseguraron ante nuestro medio que están abocados en tratar de acercar posiciones con los médicos para evitar el conflicto que derive en el corte de las prestaciones a los afiliados a partir del primero de junio, tal cual lo adelantaron a través de una carta documento enviada por los profesionales de la salud a la obra social.

Según informa el nuevo diario El Sol-Tele5, el contador Arnoldo Schmidt, como Gerente de Administración del organismo, expresó que: “por ahora la situación no ha cambiado. Estamos en conocimiento de que la Federación Médica, en voto por la mayoría de los Círculos, han declarado insuficiente la propuesta del IOSPER, y desde el momento en que la obra social tomó conocimiento de ello, nosotros lamentamos mucho la decisión porque nos había quedado una muy buena sensación de la reunión del 14 de mayo, y creíamos que iba a ser aceptada pero lamentablemente no fue así”, reconoció.

En ese mismo sentido el funcionario de la obra social dijo que: “el presidente del instituto y el equipo técnico están abocados a buscar soluciones para nuestros afiliados y estamos en contacto con las clínicas y sanatorios de ambas costas, tanto las nucleadas en la Cámara de Concordia, como las nucleadas en ACLER, para que de algún modo garanticen la atención en internación y en ambulatorio, respecto a las prácticas médicas que los médicos no realizarán o dicen que no realizarán desde el primero de junio”.

Asimismo Schmidt admitió que: “es importante aclarar que la obra social está abocada en hallar una solución para nuestros afiliados en este conflicto”, y reconoció que “es importante aclararle a los profesionales que están llevando adelante esta medida, que la situación es clara, o se es prestador de IOSPER en todas las prestaciones que realizan los médicos, o no se es prestador”, reflexionó y agregó que “esto significa que el profesional no va a poder elegir que es lo que pretende atender y que no, como han sacado por ahí que van a atender solo lo que es consultas médicas en consultorio. Eso no va a ser así -advirtió Schmidt- o es prestador para todas las prestaciones o dejará de ser prestador de la obra social”, dijo y adelantó que “para los profesionales que pretenden llevar adelante esta medida de fuerza, automáticamente desde el momento en que le cobre un centavo de más a los afiliados por sobre los valores convenidos con la obra social, automáticamente dejará de ser prestador del IOSPER ese profesional. Será dado de baja”, sentenció el funcionario