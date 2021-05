«El mejor equipo del país sigue siendo River», aseguró Milton Casco

Tras el final del semestre, donde River se clasificó a los Octavos de Final de la Copa Libertadores, pero se quedó eliminado de la Copa de la Liga Profesional en Cuartos de Final ante Boca, en medio de un brote de coronavirus en el plantel, el entrerriano Milton Casco analizó el presente del Millonario y aseguró que sigue siendo el mejor elenco de todo el país.

«No tengo dudas de que el mejor equipo de la Argentina sigue siendo River Plate. Me gusta mucha la idea con la que encaramos cada partido», afirmó el lateral nacido en María Grande, donde argumentó: «Nuestra idea es siempre la misma más allá de los nombres que salgan a la cancha y con el rival que sea». Así. Milton dejó en claro el tinte especial de Gallardo, con una impronta marcada y un estilo de juego que es muy difícil conseguir, pero que, ante cualquier normalidad, supo mantener a lo largo de los años.

Además de llenar de laureles a su entrenador y calificarlo como un técnico que exige todo el tiempo, el Chanchi dejó en claro que se cumplieron con los objetivos fijados en el semestre a pesar de haber sido eliminados en Cuartos de Final de la Copa Liga Profesional: «No sé si con los titulares hubiera sido diferente contra Boca, pero hubiéramos ido predispuestos de otra manera».

Con respecto al encuentro frente a los colombianos, el mariagrandense comentó: «Fue una semana durísima por lo que nos pasó con el COVID-19. El esfuerzo que hicimos nos dio la clasificación a Octavos. Tuvimos la suerte de que rápidamente llegaron los goles y nos pudimos acomodar bien y sostenerlo, a pesar del cansancio. En esos momentos sacás ganas de todos lados».

Fue un partido especial no solo por tener a disposición a tan solo 11 jugadores y sin la posibilidad de hacer cambios, sino que también por contar con uno de sus emblemas tales como Enzo Pérez bajo los tres palos, por lo que manifestó: «Fue muy raro verlo ahí, pero cuando comenzó el partido lo dejamos de lado y nos concentramos en buscar al rival. ¿Si me tocaba ir a mí? Tocaba, la verdad no atajé nunca, pero me la hubiera bancado».

Entre otras cosas, el defensor dio algunas definiciones sobre tres de los futbolistas de River. A Jorge Carrascal lo considera un «grandísimo jugador, con cualidades extraordinarias», mientras que con Fabrizio Angileri afirmó tener una competencia muy sana con respecto al puesto de lateral por la izquierda: «Hoy le toca estar a él y lo tiene bien merecido» aclaró. Por último, a Julián Álvarez lo ve como un notable goleador, que se mueve por todo el frente de ataque y cree que todavía tiene mucho para dar en el Millonario.