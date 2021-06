Junio arrancará con 3 mil nuevos concordienses vacunados

El propio intendente de Concordia, Alfredo Francolini, confirmó que “este martes vamos a vacunar a 1.500 personas pertenecientes al grupo poblacional de riesgo pero que puso una patología prevalente”.

El mandatario aclaró que no se inoculará al “que no tenga el certificado médico en mano, ya que no lo vamos a pedir en formato virtual porque es archivado para mandarlo al Ministerio de Salud de la provincia”.

Es más, “no va a ingresar al Centro de Convenciones”, aclaró. En ese sentido, desde el COES local contaron que al turno programado de vacunación también se puede llevar fotocopia de la historia clínica. Con esa documentación basta para confirmar la condición o patología pero – se aclaró – debe ser fotocopia, porque la misma quedará en poder del personal que estará en el operativo.



Francolini detalló que durante este lunes, Concordia recibió “3 mil dosis de vacunas”, por lo que el miércoles – 2 de junio – “habrá otra jornada de 1.500” nuevos inoculados.

“Está previsto recibir más dosis para poder vacunar el jueves aunque – si es necesario – también viernes y sábado”, adelantó. Subrayando que “no queremos tener vacunas en stock sino que cuando lleguen, ir aplicándolas”.



Por último, el intendente de Concordia destacó que las vacunas del martes y miércoles, “serán primeras dosis de la Sputnik”, por lo que – insistió – “no vaya nadie que no haya sido citado”.