Francolini justificó las nuevas restricciones y adelantó cómo serán las jornadas de vacunación

Luego de haber decidido suspender la presencialidad durante una semana más y mantener las restricciones, el intendente de Concordia Alfredo Francolini contó detalles acerca de cómo tomaron las decisiones, cuál es la situación de la ciudad y qué pasará con la vacunación en los próximos días.

“La vicegobernadora Laura Stratta se comunicó con nosotros para hacernos consultas acerca de cómo estaba la situación en la ciudad. Decidimos en conjunto con el gobierno provincial ir a la no presencialidad y también decidimos con el Comité de Emergencias de Concordia imponer otras restricciones”, precisó y agregó: “Se que a algunos no les cayó simpático pero tienen que entender que no es para afectar a ningún sector, sino para sostener la salud y la vida de todos, porque esta segunda ola viene muy fuerte y hemos tenido que lamentar muchos fallecimientos en estos últimos días”.

Sobre los resultados de las medidas restrictivas, el intendente dijo, en diálogo: “Queremos que los resultados se vean cuanto antes, pero está en cada una de las personas, depende de nuestro comportamiento. Cuando vemos que hay manifestaciones y va gente sin barbijo notamos que no se están cuidando. Pedimos que no circulen tanto y los domingos se ven lugares llenos, pedimos que el deporte sea individual y vemos grupos de running corriendo juntos. Así se complica”.

Profesores de educación física y dueños de gimnasios se manifestaron, tanto domingo como lunes, frente a su casa. Francolini se dirigió particularmente a ese sector: “No decimos que el deporte vaya en contra de la vida, como nos chicanean, sino que decimos que en lugares cerrados no se pueden hacer porque hay riesgo de contagios. A esto no lo digo yo, lo dicen los profesionales de salud y no solo de Concordia, sino del mundo. La ciudadanía necesita entender que no tomamos las decisiones pensando en perjudicar a nadie”.

Jornadas de inoculación

Esta semana, nuevamente habrá días de vacunación en el Centro de Convenciones de Concordia. Francolini aprovechó para aclarar algunas dudas sobre lo que sucedió el viernes y el sábado, días en los que hubo inconvenientes.

“Creo que lo que sucedió no empaña lo que veníamos haciendo. Los problemas que se dieron no fueron por parte de la organización, porque la logística es a misma que venimos llevando adelante desde siempre. El viernes teníamos un horario determinado para las personas, como en cada jornada, muchos se presentaron a primera hora y por eso se retrasó, y otros se metieron de prepo en la fila por más que no habían sido citados. También hubo inconvenientes con personas que se inscribieron como con factores de riesgo y cuando les tocó pasar no tenían el certificado que avalara su problema y por eso no fueron vacunados, se enojaron, pero estaban mal anotados. Quienes se anotaron con patología tienen que llegar con el certificado impreso”, mencionó.

“El sábado sucedió que algunos fueron inducidos por un programa de radio que había dicho que fueran para aplicarse vacunas de forma masiva y eso acá nunca sucedió, nosotros jamás citamos sin turno, sin informarles antes, así que cuando escuchen eso no deberían acercarse”, indicó.

Acerca de los operativos de esta semana, contó: “Este miércoles vacunaremos alrededor de 2000 docentes y, si llegan vacunas, tal vez el jueves se colocarán a algunos mayores que quedaron sin ser inoculados. Es necesario que quieran aplicarse las vacunas porque vemos cómo nos está afectando esta segunda ola”.