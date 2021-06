IOSPER ACLARA LA SITUACIÓN DE LA DOCENTE JUBILADA

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) se refirió a la situación de una afiliada docente jubilada que, a través de un familiar, denunció que el organismo le retiró su cuidador y que no recibía la droga oncológica que precisa para su tratamiento. “La situación no es como se planteó en los medios”, afirmó a AIM el gerente de Administración de Iosper, Arnoldo Schmidt, y opinó que “es fácil acusar a la obra social sin chequear la información”.

En relación a las declaraciones que la sobrina de una afiliada realizó en un medio grafico local, el gerente de Administración señaló que “Iosper le comunicó con una nota fechada el 3 de mayo que, a partir del 1 de junio, es decir, casi un mes antes, concluiría con la prestación de enfermería domiciliaria y, en esa misma misiva, se le hizo saber que debía iniciar los trámites en el Instituto para solicitar un cuidador domiciliario”.

Esta decisión se tomó porque cuando la auditoria médica visitó a la afiliada, comprobó que, por la condición física de la persona, no era necesaria una enfermera sino que sería adecuado un cuidador domiciliario. “Lo que ocurrió es que la afiliada nunca inició los trámites en Iosper, y si no hay trámite iniciado, no se puede dar curso a ningún trámite”, explicó Schmidt.

Con relación a la droga oncológica, que la afiliada afirmó que no recibe, el gerente de Administración aclaró que “tampoco es así. Hay un recetario que ya está auditado y autorizado, y que está en proceso de entrega por parte de la droguería a la farmacia, que la recibirá mañana jueves”.

Schmidt afirmó que “la situación no es como se planteó en el medio gráfico y en redes sociales” y recomendó que “antes de publicar una nota se chequee la información, llamando a las partes involucradas, ya que, de lo contrario, se generan malentendidos. Si no se escucha a la otra campana, ocurren situaciones poco deseadas. Es muy fácil acusar a la obra social sin averiguar antes si los hechos son como se relatan en redes sociales o difieren de la realidad”.