¿QUÉ RESTRICCIONES REGIRÁN DURANTE EL FIN DE SEMANA?

Se aproxima un nuevo fin de semana y entonces las preguntas se multplican: ¿qué hacemos sábado y domingo? ¿Podemos abrir y en qué horarios? Puede circularse, hasta qué hora? ¿Qué pasará desde el lunes 7 de junio? ¿Qué hacemos?

“¿Este sábado y domingo es fase 1? ¿Vos sabés algo que no se trabaja en la mayoría de los comercios o algo así? ¿O eso quedó en la nada? Me lo han preguntado varios vecinos comerciantes. ¿Abrimos o no abrimos?”, espetó un trabajador del microcentro de Concordia.

Sábado y domingo: solo esenciales y hasta las 18

La respuesta concluyente, tanto de autoridades vinculadas al Comité de Emergencia Sanitaria (COES) local como del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, es la siguiente: este sábado 5 y domingo 6 de junio rigen para Concordia las disposiciones comprendidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 334/21 de Presidencia de la Nación.

Es decir, las restricciones dispuestas a nivel municipal caducan a las 24 horas de este viernes 4 de junio. Y, en consecuencia, vuelve a disponerse las medidas comunicadas en su momento por el presidente Alberto Fernández (primero en el DNU 287/21 Y luego extendido en el DNU 334/21.

Dicho de otro modo, este sábado y domingo sólo podrán abrir sus puertas hasta las 18 horas, en el ámbito comercial, los siguientes: “supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas”, tal como lo dice el artículo cuarto del DNU 287/21.

“Lo que dictaminó el fin de semana la Provincia, no se aplica en Concordia. Lo que se aplica en la ciudad es lo que dispuso, el domingo a la tarde, la Municipalidad de Concordia”, enseñó Adrián Lampazzi, presidente del CCISC, ante la consulta de El Entre Ríos.

Y precisó un dato, que está en el meollo de la razonable duda que se planteó entre algunos sectores de los comerciantes locales. “Por otro lado, el Decreto nacional que estableció restricciones hasta el domingo que pasó, incluyen al sábado y domingo también, a este 5 y 6 de junio”, explicó luego

¿Qué pasó entonces? “Que cuando la Municipalidad anunció las restricciones para la ciudad dijo que eran por el término de una semana y no era así sino que las restricciones de la Municipalidad, que incluyen el cierre hasta las 19 horas, es hasta el viernes”, aclaró luego.

En efecto, desde el Municipio confirmaron lo mismo al explicar que “el decreto que se sacó a nivel municipal tiene vigencia hasta mañana viernes. Sábado y domingo rige el DNU Nacional que dice que sólo pueden permanecer abiertos hasta las 18 y los comercios esenciales”.

¿Y después?

“Para el lunes deberemos estar atentos a los que indiquen desde Nación, Provincia y también lo que resuelve aquí el COES”, se limitó a responder Lampazzi.

En tanto, fuentes comunales consultadas dijeron que “en teoría” volverían las condiciones previas al DNU presidencia de mayo pasado. Es decir, un cierre temprano de la nocturnidad y casi una normalidad durante las horas del día.

Pero, como dicen desde el Centro de Comercio habrá que esperar al fin de semana, una vez más para tener certidumbre sobre los días que van del 7 de junio en adelante.