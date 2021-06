SEGUNDA OLA, POSTALES Y NOTICIAS INSESANTES

En nuestra Ciudad de Concordia las postales se suceden minuto a minuto, y en el mundo las noticias son constantes.

Así, noticias tan plausible como la decisión de los futbolistas brasileros, de nivel internacional, que anunciaron que no participarán de la Copa América -que irresponsablemente organiza Bolsonaro-; hasta el audio de un médico Concordiense sumamente preocupado por la situación, circulan frenéticamente por las redes sociales.

Mientras tanto en la ciudad y la Provincia de Entre Ríos el operativo policial desplegado para que la gente no circule ahora sí se siente, luego de sospechosos meses en que la policía o el ministerio que la comanda, no acompañaba con la firmeza qué los organismos sanitarios requerían.



A todo eso se suma el fallecimiento constante de reconocidos vecinos, mucho dolor causó la muerte del conocido periodista Perúll, pero también la del reconocido agente municipal Jorge Zavala.



El cambio de humor en la sociedad se nota claramente, virando desde una cierta irresponsabilidad que se podía resumir en la frase «a mí no me va a pasar», a una clara preocupación que lleva a una prevención como la que siempre debió existir (barbijo, distanciamiento social y alcohol). Medidas muy sencillas que habrían ahorrado miles de dolores.

Entre las postales que se repiten, hoy se puede observar en la fotografía que ilustra, agente de policía haciendo lo que corresponde, con quienes se encontraban reunidos y tomando mate en la plaza España.



En todo, este ir y venir de responsabilidades e irresponsabilidades a jugado un papel determinante opositores políticos y algunos oficialistas que pretendieron hacer política menospreciando la potencia del contagio y de la necesidad de medidas de restricción circulatoria y de prevención, desaconsejando que no se apliquen como los expertos epidemiólogos exigen. (Se llegó a escuchar que la cuarentena era una plan internacional para dominar el mundo, donde estaba incluido el Papa y Dirigentes mundiales – hoy fallecidos).

Hoy a la luz del creciente número de casos y de la mortalidad de los mismos, no existen dudas que la responsabilidad ciudadana es la mayor y mejor vacuna que existe para esta pandemia, que nos está cambiando la vida y que por mucho tiempo más exigirá de que nos cuidemos entre todos

Desde esta página constantemente instamos a la prevención y el cuidado. Pero también confiamos firmemente en que el efecto final y positivo que dejará esta pandemia en el mundo, es

LA COMPRENSIÓN DE CADA UNO DE LOS CIUDADANOS DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL OTRO, Y DEL VALOR SUPREMO DE LA SOLIDARIDAD PARA VIVIR EN SOCIEDAD.