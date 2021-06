CAÍDA MASIVA Y GLOBAL DEL SERVICIO DE INTERNET

Afecta los servidores de webs importantes y medios como Amazon, Reddit, Twitch, Vimeo, NY Times, Financial Times. Se inició con la caída de ‘Fastly’, uno de los mayores servidores web mundiales

Una decena de relevantes portales de noticias y plataformas de streaming quedaron fuera de línea y, por lo tanto, inaccesibles para sus lectores en internet este lunes tras la caída de un proveedor global de servicios digitales.

“Un fallo en Fastly, proveedor de servicios de CDN, impide desde hace unos minutos el acceso a nuestra web”. El desperfecto afectó, además, a The New York Times, The Guardian, la cadena televisiva de noticias CNN y Le Monde de Francia.

«Una gran interrupción se ha extendido por Internet, dejando offline a muchos sitios populares, incluidos Amazon, Twitch y Reddit«, dice The Verge en un comunicado de prensa que ha emitido a través de un documento de Google, al estar su portal caído

Breaking: the internet. Huge parts of the web are currently offline, including Reddit, Twitch, and (regrettably) The Verge. We’ll keep you posted— The Verge (@verge) June 8, 2021