«Hay testigos», dijo el abogado de la joven que denunció al ex director del Parque San Carlos

Diego Briceño, abogado de Brenda Guardia, la joven que denunció haber sido lesionada en contexto de violencia de género por Maximiliano Benedetto, dio detalles de la presentación y contó cómo sigue la causa.



En declaraciones radiales, Briceño explicó que la joven debió pasar por esa experiencia durante el domingo “e inmediatamente después del suceso fue a recibir atención médica al Sanatorio Garat”.

“Cuando tuvo su alta médica, se fue a la comisaría del Menor, la Mujer y la Familia y radicó allí la denuncia del hecho”, mencionó.

Vale recordar que Brenda afirmó en sus redes sociales que «Luis Maximiliano Benedetto, funcionario público en la Municipalidad de Concordia y actual Director del Parque San Carlos, me agredió físicamente en su domicilio a las 13 hs de hoy domingo 06/06/2021, dejándome heridas visibles, sacándome el codo de lugar a golpes y con traumatismos en la cabeza y varios en la espalda».



El profesional puntualizó que tiene entendido que ambos – denunciante y denunciado – “eran pareja de hace unos cuatro o cinco meses; es decir no hace mucho tiempo”. Pero, aclaró, que no tienen hijos en común.

“En este último hecho, que estalló en esta denuncia, hubo violencia física que le ocasionó lesiones; técnicamente hablando de carácter leve”, detalló el abogado. Subrayando que “no por eso deja de ser una situación preocupante, que la tiene en un estado de nerviosismo y de vulnerabilidad”.

La joven Brenda “no busca que esto se transforme en una cuestión mediática”, puntualizó Briceño. Pero, argumentó, es un “hecho grave lo que se investiga; a pesar de que técnicamente para la justicia pueda considerarse un hecho menor, relacionado a la pena que pudiera corresponderle al denunciado”.

En ese contexto, celebró que “por suerte, la ciudad de Concordia – como algunas otras – tiene una fiscalía de género, especializada, con profesionales aptos para una situación así”. Agradeciendo a la fiscal “Evelina Espinoza, a quién le tocó la denuncia por estar de turno y pudo charlar con mi clienta”.



Por último, el abogado explicó que la causa podría caratularse como “lesiones leves en contexto de violencia de género”.

Reconoció que “es muy apresurado – a esta instancia – hablar de una probable pena, dado que esto es un proceso, que va a llevar su tiempo dado que mi clienta ya fue revisada por el médico policial y este lunes fue revisada por el médico forense”, aseveró.

Además, “hay muchos testigos, vecinos del mismo edificio que han visto o han escuchado y esos datos ya fueron aportados por la señorita Guardia: ahora la fiscal deberá investigarlos”, destacó.



Fuente: Nada que Perder – LT 15